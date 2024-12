Anziani nel mirino delle truffe

Raffica di tentativi di truffa agli anziani nell’Alto Garda: la risposta dei cittadini

Il pomeriggio di giovedì 5 dicembre ha visto un preoccupante incremento di segnalazioni alla Centrale operativa dei carabinieri riguardanti tentativi di truffa ai danni di anziani residenti nelle zone di Ledro e Riva del Garda. Fortunatamente, grazie alla prontezza e alla diffidenza dei cittadini, questi tentativi non hanno avuto successo.

Il modus operandi adottato dai malviventi è particolarmente insidioso: utilizzando il trabocchetto del “finto carabiniere”, un uomo contatta la vittima spacciandosi per un membro delle forze dell’ordine. Durante la conversazione, sostiene che un familiare della vittima sia stato coinvolto in un grave incidente stradale e che sia stato portato in caserma. A questo punto, il truffatore richiede un immediato versamento di denaro, giustificandolo come necessario per coprire le spese legali e per evitare l’arresto del parente.

Le forze dell’ordine hanno espresso soddisfazione per il fatto che tutte e quattro le truffe tentate siano state fermate sul nascere. “Per fortuna – affermano i carabinieri – i cittadini hanno dimostrato una notevole diffidenza nei confronti di queste richieste sospette, interrompendo le conversazioni e denunciando prontamente l’accaduto”.

Questo fenomeno, purtroppo, non è isolato e tende a ripetersi con una certa frequenza, soprattutto in prossimità delle festività natalizie, periodo in cui i truffatori intensificano le loro attività. È fondamentale, quindi, mantenere alta l’attenzione e sensibilizzare la popolazione, in particolare gli anziani, su questi raggiri così subdoli. La prudenza e la capacità di riconoscere situazioni ambigue si rivelano essere le migliori difese contro queste forme di criminalità.

In un momento in cui la sicurezza degli individui è compromessa da tali atti disonesti, la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine risulta cruciale per prevenire altri tentativi di frode, proteggendo così le fasce più vulnerabili della società.