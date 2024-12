Viaggi: prezzi più che raddoppiati per chi sceglie di viaggiare a Natale o Capodanno

Viaggi di Natale: prezzi più che raddoppiati per chi sceglie di viaggiare a Natale o Capodanno. Aumenti inaccettabili, che penalizzano specialmente chi torna a casa per trascorrere le festività in famiglia. Federconsumatori segnalerà questi inaccettabili rincari a AGCM e Mr. Prezzi e ART.

Le festività di fine anno sono alle porte e, come sempre, la storia si ripete: i cittadini (studenti, insegnanti, lavoratori, turisti) che intendono viaggiare durante le giornate clou per gli spostamenti di Natale e Capodanno devono fare i conti con rincari esorbitanti rispetto agli altri periodi pre e post festività.

Nessuna sorpresa, sono anni che L’Associazione denunciamo questo fenomeno che numerosi cittadini ci segnalano, il problema è che, di anno in anno, i rincari e le differenze di prezzo si fanno sempre più marcati.

L’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha rilevato alcune tratte di bus, treni e aerei, confrontando i costi applicati nella prima settimana di dicembre e quelli applicati nelle settimane tra Natale e Capodanno.

Le differenze di costo sono notevoli e ammontano, mediamente, sulle tratte considerate, al +133% per viaggiare in bus durante le festività (notevole balzo in avanti rispetto al +33% dello scorso anno), al +78% per chi sceglie l’aereo (anche in questo caso l’anno scorso il sovrapprezzo di “fermava” al +33%), +30% per chi sceglie il treno (l’anno scorso il discostamento era del 20%).

In tale quadro si registrano picchi allarmanti: un bus da Reggio Calabria a Torino sotto le festività costa il +267% rispetto al prezzo normalmente applicato; il viaggio inverso sulla stessa tratta costa addirittura il +303%); da Roma a Reggio Calabria, sempre in bus, il viaggio costa +235% (per il ritorno sulla stessa tratta addirittura la differenza di prezzo rispetto a un periodo ordinario è pari al +240%).

Prendendo ad esame i voli aerei il record del rincaro tra prezzo normale e quello applicato durante le festività spetta sempre alla tratta Roma-Reggio Calabria: +163% per l’andata e +269% per il ritorno.

Brutte sorprese anche per chi decide di viaggiare in treno. La tratta con maggiori rincari è quella Roma-Pescara, con +114% per l’andata e +115% per il ritorno. Anche la tratta Roma-Reggio Calabria segna notevoli rincari con un +54% per l’andata e +13% al ritorno. In controtendenza la tratta Roma-Bologna, che segna invece dei prezzi più bassi durante le feste.

Come si evince dalla rilevazione, le tratte maggiormente soggette ai rincari sono quelle che, in molti casi, riguardano il più elevato transito di studenti fuori sede che rientrano a casa durante le festività.

Questi aumenti impediscono a molte persone di tornare a casa per le festività, almeno a coloro che non riescono a trovare soluzioni alternative come un’auto personale, in condivisione con amici e conoscenti o usufruendo di servizi digitali che permettono di mettersi in contatto con altre persone interessate allo stesso tragitto.

Al di là dei metodi ingegnosi che i cittadini possono trovare per risparmiare, rimangono inaccettabili i rincari applicati, ormai sistematicamente, in questo periodo dell’anno.

Per questo Federconsumatori segnalerà (ancora una volta) all’AGCM, a Mr. Prezzi e ART tali comportamenti chiedendo le opportune verifiche e le sanzioni del caso contro fenomeni speculativi che pesano in maniera intollerabile sulle tasche degli italiani, specialmente in questa fase.

Tratte BUS dal 2/12/2024 al 8/12/2024 dal 20/12/2023 al 04/01/2025 costo andata costo ritorno costo andata costo ritorno Var. % andata Var. % ritorno Roma – Bologna 25,47 € 28,48 € 44,98 € 43,99 € 77% 54% Roma – Reggio Calabria 38,47 € 37,97 € 128,97 € 128,97 € 235% 240% Roma – Bari 39,98 € 47,97 € 80,98 € 80,97 € 103% 69% Firenze – Bari 32,47 € 42,47 € 89,97 € 81,98 € 177% 93% Bologna – Bari 63,97 € 25,99 € 103,80 € 36,99 € 62% 42% Roma – Pescara 15,98 € 7,99 € 38,98 € 22,99 € 144% 188% Roma – Catania 45,98 € 30,99 € 81,98 € 71,99 € 78% 132% Torino – Reggio Calabria 50,98 € 40,98 € 186,98 € 164,99 € 267% 303% Torino – Bari 52,97 € 42,99 € 192,46 € 115,98 € 263% 170% Reggio Calabria – Milano 53,98 € 46,99 € 72,98 € 88,99 € 35% 89% Bari – Milano 41,47 € 22,99 € 62,97 € 40,98 € 52% 78% Firenze – Reggio Calabria 70,98 € 34,99 € 110,98 € 99,99 € 56% 186%

Voli aerei dal 2/12/2024 al 8/12/2024 dal 20/12/2023 al 04/01/2025 costo andata costo ritorno costo andata costo ritorno Var. % andata Var. % ritorno Roma – Bologna 70,99 € 70,16 € 79,99 € 70,99 € 13% 1% Roma – Reggio Calabria 92,99 € 59,13 € 245,00 € 218,00 € 163% 269% Roma – Bari 111,67 € 101,53 € 191,93 € 154,83 € 72% 52% Bologna – Bari 82,29 € 65,51 € 159,94 € 138,76 € 94% 112% Roma – Catania 157,49 € 61,25 € 208,97 € 111,38 € 33% 82% Reggio Calabria – Milano 98,41 € 60,69 € 145,12 € 94,74 € 47% 56% Bari – Milano 80,30 € 60,20 € 103,41 € 104,84 € 29% 74%

Tratte treni dal 2/12/2024 al 8/12/2024 dal 20/12/2023 al 04/01/2025 costo andata costo ritorno costo andata costo ritorno Var. % andata Var. % ritorno Roma – Bologna 36,90 € 38,10 € 34,90 € 37,90 € -5% -1% Roma – Reggio Calabria 47,90 € 65,20 € 74,00 € 74,00 € 54% 13% Roma – Bari 69,00 € 54,90 € 81,00 € 61,00 € 17% 11% Firenze – Bari 124,00 € 79,40 € 141,00 € 111,00 € 14% 40% Bologna – Bari 93,00 € 76,90 € 135,00 € 93,00 € 45% 21% Roma – Pescara 15,80 € 15,80 € 33,85 € 33,90 € 114% 115% Roma – Catania 69,50 € 69,50 € 97,00 € 89,40 € 40% 29% Torino – Reggio Calabria 85,80 € 139,80 € 86,70 € 159,00 € 1% 14% Torino – Bari 100,80 € 102,70 € 119,00 € 127,00 € 18% 24% Reggio Calabria – Milano 117,00 € 101,50 € 120,60 € 118,30 € 3% 17% Bari – Milano 98,80 € 88,80 € 121,00 € 100,90 € 22% 14% Firenze – Reggio Calabria 81,80 € 123,30 € 114,00 € 192,40 € 39% 56%

