Los Angeles KO per gli incendi alle abitazioni

Giovedì, l’area metropolitana di Los Angeles ha vissuto un dramma senza precedenti, con incendi di grande portata che continuano a bruciare in gran parte fuori controllo a causa del fortissimo vento che soffia con raffiche al oltre 100 km/h. Questi incendi hanno inghiottito più di 45 miglia quadrate di terreno, devastando non solo la flora e la fauna locale, ma anche le vite di numerose persone che sono state costrette a lasciare le loro abitazioni. I morti al momento sono 10.

Le condizioni meteorologiche in questa stagione si sono rivelate letali. La siccità prolungata ha creato un ambiente favorevole alla propagazione delle fiamme, oltre 1.800 persone hanno subito l’impatto diretto di queste calamità, trovandosi costrette a evacuare le proprie case. Le immagini che stanno circolando nei media mostrano interi quartieri avvolti dalle fiamme e colonne di fumo che si innalzano verso il cielo, creando uno scenario apocalittico che è difficile da descrivere a parole. Le immagini sono linkate a fine articolo.

Tra i principali focolai, gli incendi di Palisades, Eaton e Hurst stanno bruciando decine di migliaia di acri in zone densamente popolate. Questo non solo mette in pericolo i residenti, ma rappresenta anche una minaccia significativa per le infrastrutture. Strade bloccate e l’accesso limitato ai soccorsi complicano ulteriormente la situazione, rendendo difficile l’intervento delle squadre di emergenza. I vigili del fuoco, già sotto pressione, stanno combattendo una battaglia disperata contro il tempo e contro elementi atmosferici sfavorevoli che non sembrano dare tregua.

La scala della distruzione è impressionante; molti esperti prevedono che questi incendi potrebbero essere classificati come i più distruttivi nella storia di Los Angeles anche se vi sono stati incendi molto più ampi in Europa, in USA, in Russia, in Australia, qui l’impatto è stato drammatico. Le fotografie scattate durante e dopo il passaggio delle fiamme ritraggono paesaggi trasformati in desolazione, edifici ridotti in cenere e un senso di impotenza che permea l’aria. Le comunità locali sono unite nella sofferenza e nel dolore, mentre cercano di affrontare un futuro incerto. Gli effetti psicologici di tali disastri naturali possono essere profondo, lasciando cicatrici che dureranno ben oltre la ricostruzione materiale. Convolto anche il Museo di Arte greca e romana.

La risposta alle emergenze ha messo in evidenza la resilienza delle comunità californiane, ma al contempo ha sollevato interrogativi su cosa possa fare la società per prevenire tali eventi in futuro. L’escalation degli incendi è un segnale allarmante della crisi climatica che il mondo intero sta affrontando. Le autorità locali e statali dovranno collaborare con il governo federale per implementare strategie di mitigazione più efficaci e prepararsi a un futuro in cui incendi di questa portata potrebbero diventare la norma anziché l’eccezione.

Gli incendi nell’area metropolitana di Los Angeles non sono solo un catastrofico evento naturale; rappresentano una crisi umanitaria e ambientale che richiede attenzione immediata e azioni concrete. Si pongono dei quesiti in termini di manutenzione dell’ambiente: i fili elettrici esposti, i tratti del verde urbano disseminato in aree a rischio, senza barriere antincendio, la mancanza dei pozzetti, l’uso inadeguato delle risorse idriche, in generale le abitazioni senza soluzione di continuità e l’urbanizzazione selvaggia dei bungalow e delle ville, con materiali che sono soggetti al facile brucio, impongono alcune problematiche da valutare per le scelte future.

APPROFONDIMENTO NBC NEWS

FOTO FUBIZ VIA FACEBOOK