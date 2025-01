DINK, Coppie senza figli, per scelta? Sì, No, Forse!

In Italia c’è un effettivo calo delle nascite, aumentano le famiglie DINK: nonostante il saldo migratorio dal 2020 in poi la popolazione italiana ha iniziato a decrementare. E’ purtuttavia vero che, attualmente, la speranza di vita di un italiano è di 83 anni circa.

Questo significa che, facendo un rapido calcolo statistico, la progressiva diminuzione delle nascite è certamente legata non tanto a un fattore di volontà o desiderio, ma a un problema pratico di continenza dei gruppi famigliari.

In USA, dove in un attimo si danno i nomi alle situazioni, esiste la parola DINK, che sta per famiglie con due stipendi che non hanno figli (coppie che non vogliono bambini ma stanno insieme lo stesso).

Lavoro, carriera, amici, social, hobby hanno preso il tempo dei figli: Double Income No Kids, ovvero due stipendi e niente figli. In Italia il trend è molto simile, anche se persistono molti tipi di convinzioni, dal punto di vista culturale, non siamo affatto indietro rispetto all’Occidente.

Perché non si fanno figli

Ma allora, come mai non si fanno i figli? Economicamente un figlio costa 170 mila euro dalla nascita alla maturità, dopo di che non è scontato che decida di rendersi autonomo. Molti giovani a 18 anni scelgono di rimanere ancora con i genitori, nonostante abbiano terminato gli studi e lavorino o nonostante siano universitari e quindi possano beneficiare di contributi e sgravi fiscali.

Per sostenere la scelta di vita DINK, che molto spesso è anche corredata di convinzioni ambientaliste, è stata istituita una giornata celebrativa: l’International Childfree Day il primo agosto. Il 45,4% delle donne tra 18 e 49 non fa figli e il 22,2% non ne vuole. La maggior parte di queste non contempla minimamente l’ipotesi di averne.

Spesso si utilizza la scusa dello stipendio per dire che non si vogliono figli, ma non è così, e i dati lo dimostrano.

