Bertha von Suttner: la Pacifista simbolo della nuova Banconota da 200 Euro

Potrebbe lasciare un pò sorpresi la decisione di usare il volto per la banconota dei 200 euro a Bertha von Suttner, eppure si tratta di una scelta non di poco conto e incisiva per un’Europa all’insegna della pace e che può guardare anche all’Est Europa, precisamente a quell’Europa danubiana, quella dei valzer asburgici, che sempre di più ricorda un’Europa e un concetto di unione tra Stati che si dovrebbe riscoprire.

Bertha von Suttner non è una semplice austriaca, ma la prima donna a vincere il Premio Nobel per la Pace nel 1905 per il suo impegno contro il riarmo. Un tentativo disperato perché poi la Prima Guerra Mondiale e successivamente la Seconda si svolsero, ma le sue idee hanno dato vita a un processo di riflessione. La sua opera più celebre, Die Waffen nieder! (Giù le armi!), pubblicata nel 1889, è stato tra i primi romanzi a soffermarsi sul vero significato della guerra, sulla sofferenza che coinvolge anche i famigliari che vedono un loro caro partire. Del resto il messaggio centrale del romanzo è chiaro: la guerra non è gloriosa, ma una tragedia evitabile. Attraverso la voce della protagonista, von Suttner critica l’ideologia militarista dominante e sostiene la necessità di risolvere i conflitti attraverso la diplomazia e il dialogo.

Da quest’opera Von Suttner diventò una tra le più accese sostenitrici della diplomazia e della cooperazione internazionale. Il suo ruolo non si fermò qui e anzi fu tra coloro che convinsero Alfred Nobel a creare il Premio Nobel per la pace.

La decisione comunque di raffigurarla su una banconota non è una scelta nuova. La sua immagine era già presente sulla banconota da 1.000 scellini austriaci emessa nel 1966 (fonte: ww1.habsburger.net). Inoltre, è stata scelta per comparire sulla moneta da 2 euro austriaca (fonte: new.coinsweekly.com). Questo dimostra come il suo contributo alla causa della pace sia stato riconosciuto nel tempo e continui a essere celebrato attraverso la numismatica.

L’Unione europea del resto è nata proprio con l’intento di evitare i conflitti che hanno segnato il continente per secoli, e l’eredità di von Suttner continua a essere un simbolo potente di questa missione.

Con questa scelta, la BCE vuole sottolineare il ruolo dell’Europa come promotrice di pace e stabilità a livello globale. L’immagine di von Suttner sulla banconota sarà accompagnata da elementi grafici che richiamano il pacifismo e la diplomazia internazionale.

