Sanremo. Vannacci (Lega): “Scorretto sfruttare Festival per diffondere messaggi politici”

“A me è piaciuto perché, almeno la serata alla quale ho partecipato io, è stata uno spettacolo di varietà, non ci sono state polemiche, non ci sono stati temi estranei da quello che era il contesto della serata, non abbiamo avuto persone che si percepiscono come termosifoni né commenti politici. So che alla fine qualche commento politico non è potuto mancare, e questo mi dispiace perché è uno spettacolo di varietà che dovrebbe essere messo in risalto proprio per questa sua caratteristica, senza cercare di strumentalizzarlo né con l’ideologia di genere, né con la politica, né con altre questioni. Sfruttare lo share e sfruttare la popolarità del Festival per diffondere altri messaggi credo sia oltremodo scorretto, così come non si strumentalizza una finale di calcio, per esempio. Non vedo perché si debba parlare di politica o di altre questioni sociali durante il festival della canzone italiana”.

Ad affermarlo è stato Roberto Vannacci, europarlamentare della Lega, intervistato da Francesco Borgonovo ai microfoni di Calibro 8 su Radio Cusano Campus in merito al 75° Festival di Sanremo, conclusosi sabato scorso con la vittoria dell’artista genovese Olly.

Proseguendo nel suo intervento, l’europarlamentare della Lega, ha poi ulteriormente specificato: “Noi, purtroppo, in Italia, siamo la patria dei guru. Come Draghi è diventato il guru europeo e viene chiamato per qualsiasi cosa, così Benigni: quando c’è bisogno di rifilare qualche stoccata si invoca la comicità e l’ironia, così da inserire delle tematiche che nulla hanno a che vedere con il contesto del quale si sta parlando. Però io penso che gli italiani l’abbiano capita, c’è ancora qualche strascico di questa mentalità, ad esempio le uscite fuori contesto di Elodie, ma mi dicono anche di Geppi Cucciari. Sembra che anche Giorgia abbia espresso qualche cosa in contrario al Governo attuale. Io parlo per sentito dire, non ho assistito in diretta a quello che loro hanno detto, ma se fosse così sarebbe sicuramente una caduta di stile”.