Piano pandemico. Bassetti (infettivologo): “Sarà l’aviaria prossima pandemia. Azioni Trump sono disastro per comunità scientifica”

Il medico proseguendo nel suo intervento ha proseguito: "A proposito dell’America voglio dire che le azioni di Trump sono un disastro per la comunità scientifica.

“Ho letto di questo nuovo presunto virus che avrebbe le stesse caratteristiche del Covid, ma lo hanno riportato solo testate laiche e non c’è alcun riferimento a testate scientifiche accreditate. Dopo quello che è successo durante la pandemia sono molto scettico rispetto alle informazioni che arrivano dalla Cina, soprattutto senza riscontri della comunità scientifica. Bisognerebbe evitare di allarmare così la popolazione senza prove concrete, non sappiamo che caratteristiche e capacità ha questo virus. Quello che mi preoccupa realmente oggi è il virus dell’aviaria che imperversa in America: sarà quella la nuova pandemia”.

Così si è espresso, ai microfoni di Radio Cusano, il prof. Matteo Bassetti, noto infettivologo che è intervenuto nel corso della trasmissione ‘5 Notizie’ a proposito del nuovo virus cinese e delle modifiche al piano pandemico nazionale.

Il medico proseguendo nel suo intervento ha proseguito: “A proposito dell’America voglio dire che le azioni di Trump sono un disastro per la comunità scientifica. Sono molto preoccupato per la salute dei cittadini, se non si investe in ricerca si muore di più e non si previene l’avvento di nuove malattie. La gente pensa che stia togliendo soldi alle big Pharma, ma togliere fondi ai ricercatori vuol dire togliere prospettive di vita e possibilità di curarsi: l’attività di queste organizzazioni è fondamentale”.

Matteo Bassetti si è soffermato poi sulle novità del piano pandemico, affermando: “I nuovi documenti del piano pandemico parlano di lockdown solo per legge, mi chiedo se questo possa deciderlo la politica o debba deciderlo la scienza. Mi sembra ovvio che, in caso arrivi un nuovo virus come il Covid, debba essere la scienza e non la politica a stabilire le giuste misure di contenimento del virus. Le decisioni riguardanti un piano pandemico devono sempre essere tecniche, se dobbiamo decidere qualcosa in emergenza non possiamo chiedere al Parlamento”.

L’infettivologo ha infine terminato il suo intervento analizzando l’annullamento delle multe ai no vax: “Non posso che essere contrario all’annullamento, si è sbagliato due volte. Togliendo le multe si è consentito a chi ha preso la multa e non l’ha nemmeno pagata di essere nel giusto, oltretutto andando contro una legge dello Stato: si afferma che se vai contro la legge e non paghi arriva il condono, non è un bel messaggio”.