Aci. Crash Test Euro NCAP: cinque stelle per Mini e Audi

Due le auto – entrambe elettriche – testate da Euro NCAP nella prima sessione del 2025: MINI Cooper E e Audi A6 e-tron. I risultati hanno evidenziato che, quando si tratta di scegliere un’auto sicura, dimensioni e costi non rappresentano delle barriere.

MINI Cooper E: una piccola auto elettrica che offre sicurezza a tutti

Quasi 25 anni dopo che BMW ha rilanciato con successo la MINI, i test Euro NCAP dell’ultima MINI Cooper E dimostrano che, in termini di sicurezza, la piccola auto è ‘grande’.

La nuova MINI Cooper E del 2025, infatti, continua a migliorare i suoi standard di sicurezza. L’ultimo modello elettrico innalza, ancora una volta, il livello di protezione che garantisce sia ai passeggeri adulti e bambini che agli utenti vulnerabili della strada (pedoni), e ottiene un alto punteggio per le prestazioni dei sistemi di sicurezza attivi che possono aiutare il conducente ad evitare, in primo luogo, gli incidenti.

La nuova MINI Cooper E è stata premiata con il massimo rating a cinque stelle di Euro NCAP. Per la protezione degli adulti, ha ottenuto un punteggio dell’89%; 85% per quella dei bambini, 77% i pedoni, mentre quella per i sistemi di sicurezza attivi (Safety Assist) è risultata del 79%.

Audi A6 e-tron: eccezionale la protezione per i bambini

I test Euro NCAP della nuova Audi A6 e-tron hanno dimostrato che l’auto familiare elettrica offre un’eccezionale protezione per adulti e bambini.

Ottimi punteggi sia per la protezione degli occupanti adulti (92%) che per la protezione dei bambini (91%).

Se si tiene conto delle prestazioni dei sistemi di assistenza alla guida attivi, i test Euro NCAP mostrano che l’Audi offre un alto livello di sicurezza per le famiglie, ottenendo cinque stelle.

“La nuova MINI Cooper E – ha dichiarato Aled Williams, Programme Director di Euro NCAP – dimostra come si possa avere una piccola auto elettrica, senza dover scendere a compromessi con la sicurezza, cosa che riflette anche l’impegno di MINI nell’innalzare la protezione delle sue auto da una generazione all’altra. Come per la nuova Audi A6 e-tron, siamo stati particolarmente soddisfatti da quanto, in caso di collisione, questa grande auto familiare protegga bene sia adulti che bambini”.

I risultati completi si possono trovare sul sito di EuroNcap

Dal 2026 Euro NCAP modificherà le modalità delle valutazioni di sicurezza. La classificazione a cinque stelle, tuttavia, continuerà a rimanere un indicatore valido e affidabile per le prestazioni di sicurezza delle nuove auto.

Informazioni su Euro NCAP

Euro NCAP organizza crash test e test di sicurezza sui nuovi veicoli e fornisce ai consumatori una valutazione realistica e indipendente delle prestazioni di sicurezza di alcune delle auto più vendute in Europa. Fondato nel 1997 e sostenuto da diversi governi europei, organizzazioni di automobilisti, consumatori e assicurazioni, Euro NCAP è diventato rapidamente un catalizzatore per incoraggiare significativi miglioramenti della sicurezza nella progettazione delle nuove auto.

Le valutazioni di Euro NCAP si applicano rigorosamente ai veicoli con le specifiche offerte in Europa. Le valutazioni non si applicano necessariamente ai modelli offerti in altre regioni, anche se venduti con un nome identico, poiché le specifiche di produzione e le dotazioni possono variare.