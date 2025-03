MUSE. “Insieme si cresce”. Incontri al Maxi Ooh!

Incontri e momenti di gioco per bambine, bambini e le loro persone adulte accompagnatrici nel bosco sensoriale del Maxi Ooh!.

Giochi musicali, canti e balli, gioco libero, attività che stimolano la motricità, proposte in lingua inglese e un focus sulla sicurezza e le manovre salvavita: è il programma di “Insieme si cresce”, in partenza il prossimo 27 marzo al MUSE nello spezio Maxi Ooh!, recentemente riallestito a tema bosco.

Tutti gli eventi – a eccezione dell’ultimo sulle manovre di disostruzione delle vie aeree pediatriche – sono gratuiti e compresi nel biglietto di ingresso al Maxi Ooh!

Primo appuntamento giovedì 27 marzo 2025 alle 16.30 con “Un’avventura MUS(ical)E” un coinvolgente laboratorio per rafforzare legami ed esplorare in modo attivo il mondo della musica attraverso giochi canti e balli. Non solo musica ma un’esperienza da vivere insieme! A cura di Associazione Music Together Trento.



Si prosegue martedì 1° aprile 2025 con Il ladro di foglie: chi ha rubato le foglie dell’albero del Maxi Ooh? Bambine e bambini potranno risolvere il mistero con l’aiuto di uno simpatico scoiattolo e scoprire quali foglie “spariscono” dai nostri boschi in autunno. A cura di MUSE.

Giovedì 17 aprile 2025, Walking into the woods, racconto in lingua inglese e costruzione del proprio bosco sensoriale con materiale naturale e destrutturato. A cura di La cooperativa Bellesini.

Giovedì 8 maggio 2025, L’allegro villaggio nel bosco, un’occasione di gioco libero psicomotorio per famiglie durante il quale travestirsi e costruire un fantasioso villaggio di tane nel bosco del Maxi Ooh!. A cura di Associazione culturale Kibo.

Giovedì 22 maggio 2025, Trova l’intruso, divertente gioco per stimolare udito e intuito e conoscere gli animali del bosco. Chi si nasconde tra cervi, picchi e lupi? A cura di MUSE.

Incontri sulle manovre salvavita pediatriche

Due incontri in collaborazione con la Croce Rossa Italiana per conoscere le manovre salvavita pediatriche. Prenotazione obbligatoria al numero 0461270311.

29 aprile 2025 dalle 10 alle 12, incontro informativo sulle manovre salvavita pediatriche.

6 maggio 2025 dalle 17 alle 20, corso sulle manovre di disostruzione delle vie aeree pediatriche. Per quest’ultimo appuntamento il costo è di 20 euro.