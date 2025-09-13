sabato, Settembre 13, 2025
EVENTI

MUSE. “Insieme si cresce”: la nuova edizione al bosco sensoriale del Maxi Ooh!

Con l’arrivo dell’autunno, il bosco sensoriale del Maxi Ooh!, lo spazio immersivo del MUSE dedicato a bambine e bambini da 0 a 5 anni, torna ad animarsi con la nuova edizione di “Insieme si cresce”.

Dieci appuntamenti tra fiabe animate, esperienze musicali, laboratori creativi e di psicomotricità e incontri formativi sulle manovre salvavita pediatriche accompagneranno famiglie e piccole esploratrici ed esploratori in un viaggio fatto di natura, emozioni e condivisione.  

“Insieme si cresce” è un ciclo di incontri MUSE pensato per riscoprire, attraverso il gioco, la musica, il racconto e il movimento, il piacere dello stare insieme, del contatto con la natura e della condivisione tra generazioni. Dopo il successo dell’edizione primaverile, il programma autunnale si svolgerà dal 18 settembre all’11 dicembre nello spazio Maxi Ooh! che, rinnovato con un nuovo allestimento a tema bosco, in otto mesi ha già accolto oltre 8.000 visitatrici e visitatori

Il primo appuntamento è previsto per giovedì 18 settembre alle 16.30 con “L’allegro villaggio nel bosco”, un’attività di gioco psicomotorio libero pensata per le famiglie, dove bambine e bambini potranno travestirsi e costruire fantasiose tane, guidati dall’Associazione culturale Kibo

Il programma prosegue giovedì 2 ottobre con Racconti che abbracciano”, un invito a rallentare e ad ascoltare storie tra le braccia delle nonne e dei nonni. A cura del team educativo del MUSE. 

Per i più piccoli, venerdì 10 ottobre, arriva “Mamma, papà… mi portate a un concerto?”, un’esperienza musicale unica ispirata alla Music Learning Theory di Edwin Gordon. Canti ritmici e tonali, con e senza parole, accompagneranno bambine e bambini da 0 a 2 anni in un viaggio sonoro pensato per stimolare ascolto e partecipazione. A condurre l’attività sarà l’associazione M.A.M. – Musica Ascolto Movimento A.P.S..  

Il 17 ottobre l’appuntamento è con un laboratorio in lingua inglese a cura della Cooperativa Bellesini

Il legame tra corpo, natura e immaginazione sarà invece al centro dell’attività in programma per giovedì 30 ottobre (e replicata il 27 novembre): “Il magico viaggio nel bosco incantato” è un laboratorio di yoga in coppia, ispirato al respiro degli alberi. Un’esperienza, condotta da Michela Thika, che unisce movimento, racconto e connessione con gli elementi della natura. 

In occasione della rassegna nazionale “Avventure tra le pagine”, promossa da Kid Pass, il MUSE propone venerdì 14 novembre, in doppio orario (15.00 e 16.30), “Il ladro di foglie”, un’avventura tra mistero e natura. 

Il ciclo si chiude giovedì 11 dicembre con Coraggio piccolo mostro”, una tenera storia che racconta come si può trovare il coraggio anche quando sembra mancare. Dopo il racconto, bambine e bambini potranno partecipare a un laboratorio creativo per realizzare il proprio pupazzo-coraggio. L’attività è a cura di Paola Ravagni e Gabriele Dalla Costa

Completano il programma due incontri speciali sulle manovre salvavita pediatriche (4 e 11 novembre), realizzati in collaborazione con la Croce Rossa Italiana.  

(Fonte e per visionare programma completo e iscrizioni: MUSE)

