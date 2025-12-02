El Nos Nadal Castellano Cei: la magia del Natale tra il borgo e il Lago di Cei

“El Nos Nadal Castellano Cei” torna a illuminare l’Avvento con quattro appuntamenti pensati per riscoprire lo stupore dei bambini e il calore della comunità. La Pro Loco Castellano Cei propone anche quest’anno un percorso fatto di luce, musica, tradizione e solidarietà, nei fine settimana del 12-13 e del 20-21 dicembre.

La rassegna si apre venerdì 12 dicembre con l’arrivo di Santa Lucia: una sfilata chiassosa e gioiosa, guidata dall’asinello e dai piccoli del Comitato Scuola Materna, che attraverserà il paese portando canti e attesa. È il primo passo di un cammino che unisce il borgo e la natura, fino al cuore del Lago di Cei.

Proprio il lago sarà protagonista dell’evento più suggestivo, sabato 13 dicembre, quando al calare della sera centinaia di fiaccole illumineranno il sentiero attorno allo specchio d’acqua. Un serpentone di luce che avanza lentamente, sostenuto dai canti del coro Bianche Zime di Rovereto, per invocare un Natale di pace.

La settimana successiva il clima di festa si sposterà nella Chiesa di Castellano, dove il Coro Highlight proporrà, sabato 20 dicembre, un concerto dedicato al musical anglosassone, allo spiritual e al gospel: un modo intenso e partecipato per prepararsi alle festività.

Domenica 21 dicembre, invece, sarà la giornata dei bambini: teatro, musica, intrattenimento, le premiazioni del concorso “Disegna il Natale” e, naturalmente, l’arrivo di Babbo Natale chiuderanno questa edizione all’insegna della meraviglia.

“Il nostro è un Natale per la comunità,” spiega il presidente della Pro Loco, Maurizio Manica. “Gli eventi valorizzano il borgo e il Lago di Cei, lanciando un messaggio di solidarietà e pace.”

L’assessore alla cultura del Comune di Villa Lagarina, Matteo Pederzini, evidenzia come questa iniziativa – giunta alla nona edizione – abbia contribuito negli anni a rafforzare il senso civico e a valorizzare il territorio, ricordando anche la prossima riapertura della struttura ricettiva del Lago di Cei dopo un decennio di chiusura.