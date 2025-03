Orizzonti: nasce l’hub dei giovani imprenditori trentini

Confcommercio Trentino e Gruppo Giovani Imprenditori lanciano un servizio su misura per chi fa impresa

TRENTO. Aiutare i giovani ad aprire, far crescere e strutturare la propria impresa, senza perdersi tra burocrazia e solitudine imprenditoriale. Questo è l’obiettivo di *Orizzonti*, il nuovo progetto presentato stamane dal Gruppo Giovani Imprenditori del Terziario (GIT) di Confcommercio Trentino: un hub di servizi, sportelli e formazione pensato per accompagnare passo dopo passo chi vuole avviare un’attività, trasformando un’idea in un’impresa solida.

Attraverso percorsi formativi specifici, sportelli di consulenza gratuita, incontri personalizzati e il supporto diretto di Confcommercio Trentino, *Orizzonti* punta a fornire strumenti pratici e un accompagnamento qualificato a giovani imprenditori e aspiranti tali. Il progetto è stato presentato stamattina nella sede di Confcommercio Trentino di Trento dal presidente del gruppo Giovani Imprenditori Paolo Zanolli, da Valentina Basso, consigliere GIT, Marco Fontanari, vicepresidente Confcommercio Trentino e Massimo Travaglia, direttore Confcommercio Trentino.

«Orizzonti – spiega Massimo Travaglia – il progetto che presentiamo oggi, è il segno concreto che Confcommercio Trentino crede nei nostri giovani e nelle loro imprese. Non possiamo permetterci di considerare i giovani imprenditori solo come una categoria da sostenere: sono, a tutti gli effetti, già oggi protagonisti del sistema economico trentino, e saranno domani gli artefici della sua trasformazione.

Marco Fontanari, vicepresidente di Confcommercio Trentino, ha portato i saluti istituzionali e rimarcato l’importanza strategica dell’iniziativa: «Il progetto *Orizzonti* nasce da una visione chiara: chi fa impresa oggi ha bisogno di alleati. Fare impresa non è solo questione di numeri o regole, è un atto di coraggio, visione e passione. E noi, come associazione di categoria, vogliamo esserci davvero, offrendo ai giovani gli strumenti per partire e consolidarsi».

«Orizzonti è un progetto che abbiamo portato avanti e ora siamo pronti a dargli il via. afferma nel suo intervento Paolo Zanolli presidente del GIT – Si tratta di un hub vero, una sistema integrato di consulenza, formazione e assistenza. Grazie agli sportelli di consulenza e ai percorsi formativi, vogliamo rispondere ai bisogni reali di chi oggi vuole fare impresa. Accompagniamo i giovani dall’idea al piano d’impresa, dalla partita IVA alla gestione finanziaria. E lo facciamo con strumenti semplici, accessibili e personalizzati. Lo sportello è rivolto sia alle nuove iniziative imprenditoriali sia a chi desidera avviarle tramite un percorso che prevedere informazione e direzione agli uffici e servizi dedicati, formazione continua, possibilità di associarsi a Confcommercio Trentino, e un piano di mentorship e coaching per monitorare l’andamento aziendale».

Valentina Basso, consigliere del GIT Trentino, ha posto l’accento sul cuore formativo del progetto: «Abbiamo strutturato il percorso formativo di *Orizzonti* grazie alla collaborazione con Seac Cefor, una realtà autorevole e specializzata. Si tratta di moduli agili ma approfonditi, pensati per accompagnare concretamente i giovani imprenditori. Dalla redazione del business plan, alle tipologie d’impresa, fino alle agevolazioni e ai finanziamenti: ogni tappa del percorso è pensata per dare competenze subito spendibili e risolvere dubbi pratici».

Lo sportello GIT sarà attivo da aprile, ogni venerdì mattina dalle 8.30 alle 12.30 nella sede di Confcommercio Trentino (Via Solteri 78, Trento), su appuntamento. Per prenotazioni: www.unione.tn.it oppure via WhatsApp al numero 0461 880440.