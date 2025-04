Difesa. Borghi (IV): “Vogliamo capire perché non sono partiti alert per drone che ha violato no-fly zone”

Il COPASIR vuole capire cosa è accaduto. Parliamo di un drone che ha sorvolato una serie di impianti contenenti produzioni di carattere strategico, sui quali è presente una no-fly zone.

“Il COPASIR vuole capire cosa è accaduto. Parliamo di un drone che ha sorvolato una serie di impianti contenenti produzioni di carattere strategico, sui quali è presente una no-fly zone. Il fatto che per ben 5 volte un drone di fabbricazione russa si sia infiltrato per raccogliere informazioni senza che siano partiti alert è un episodio che necessita approfondimento. Oggi i droni sono usati anche per azioni belliche, se al posto della fotocamera sul drone ci fosse stata un’arma qualcuno si sarebbe potuto fare male”.

E’ iniziato con queste parole l’intervento con il quale, ai microfoni di Radio Cusano, il senatore di Italia Viva Enrico Borghi, membro del COPASIR, ha parlato a ‘Battitori Liberi’, condotto da Gianluca Fabi e Savino Balzano, in merito alla vicenda del drone russo che ha sorvolato il Lago Maggiore.

Proseguendo, il Senatore di Italia Viva ha anche aggiunto: “E’ evidente che questo fatto comporta delle domande. Abbiamo un’adeguata preparazione tecnologica? Credo che nel computo dell’aumento della spesa militare che si sta approvando si debba operare anche in tal senso. Poi non meno importante è il tema della catena di comando. Noi abbiamo presentato un’interrogazione: faremo tutto ciò che possiamo per evitare che cose del genere accadano ancora”.

Claudio Borghi si è poi soffermato poi sulla questione ucraina: “Il problema della pace in Ucraina è che Trump e Putin hanno in mente diverse prospettive e modalità. Trump è un giocatore di poker, tende a voler concludere tutto subito, invece Putin è più un giocatore di scacchi. Lui ha dalla sua la variabile tempo che Trump, dovendo rispondere agli elettori, non ha”.

Il Senatore ha infine terminato il suo intervento commentando le parole di Calenda sul suo partito: “Calenda può dire ciò che vuole, ma in politica parlano i fatti. Se ci fossimo alleati oggi avremmo 8 europarlamentari riformisti invece che sovranisti, è facile fare dichiarazioni dopo. Poi sinceramente non capisco di cosa stia parlando: Sandro Gozi, il nostro rappresentante all’europarlamento, il piano di riarmo lo ha votato. Calenda prima parla con Meloni per ingraziarsi il centrodestra, poi dice che vuole riformare il centro sinistra: faccia pace con sé stesso e definisca una linea. Sui 5 stelle- ha concluso Borghi- a mio avviso ha pronunciato parole gravi. Se uno si professa liberale non può usare frasi del genere. Dire che dovrebbe sparire è un’uscita impropria per un leader di partito, una delle tante da parte sua. Chiunque fa politica a certi livelli sa che contenere le uscite verbali è una caratteristica fondamentale per una leadership adeguata”.