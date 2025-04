 “La pazienza del diavolo” di Maxime Chattam

Un nuovo caso per la tenente Vancker. La Francia è sconvolta da una serie di omicidi, un’ondata di violenza senza movente: è questo, oggi, il volto del Diavolo? E siamo certi che questo Male non ci appartenga?

Cinquantotto corpi. All’Istituto di medicina legale di Parigi non se ne erano mai visti tanti tutti insieme. Quella mattina, due amici sono saliti a bordo di un treno dell’alta velocità, hanno tirato fuori due fucili a canne mozze e hanno dato il via al massacro, prima di togliersi la vita. Movente: in apparenza, nessuno.

Poche ore più tardi, Ludivine Vancker, tenente della Sezione Ricerche, accetta di partecipare a una rischiosa operazione: intercettare un carico di droga in autostrada. Li chiamano go-fast, sono convogli di macchine che viaggiano di notte, a duecento chilometri all’ora, e trasportano grosse quantità di stupefacenti. Ma quando Ludivine apre il borsone sequestrato al corriere, ciò che trova va oltre ogni immaginazione…

Cosa unisce questi due terribili episodi? E come mai cominciano a comparire ovunque croci rovesciate e altri simboli satanici? È possibile che l’inferno abbia davvero aperto le sue porte e che le sue fiamme ardenti siano uscite dall’oscurità? Riconosciuto a livello internazionale come uno dei maestri del thriller, Chattam è implacabile non soltanto nella costruzione romanzesca, ma anche nel suggerire, pagina dopo pagina, che il Male non appartiene soltanto ai mostri ma percorre tutti quanti gli uomini come una componente naturale,un difetto di fabbricazione dal quale nessuno, in fondo, può dirsi salvo.

L’autore

Maxime Chattam è nato a Herblay nel 1976 e da ragazzo ha vissuto a lungo negli Stati Uniti. Ha studiato Criminologia e Psicologia forense. Paragonato dalla critica ad autori come Michael Connelly, Joël Dicker e Stephen King, ha venduto sette milioni di copie nel mondo e in Francia è considerato un maestro da tutti i più importanti scrittori di thriller.