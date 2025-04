1° Maggio. Coldiretti: “4 milioni gli italiani in viaggio per il ponte”

Secondo quanto riferito dall'associazione, l’alloggio preferito sarebbero le case di amici e parenti, davanti a bed and breakfast, alberghi, seconda casa, agriturismi e appartamenti in affitto.

“Sono quattro milioni gli italiani che si mettono in viaggio in vista del 1° maggio per trascorrere almeno un giorno di vacanza fuori casa, cogliendo l’occasione dell’ultimo ponte primaverile”.

E’ questo quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ diffusa in occasione del “mini esodo” del 30 aprile, con il bollino rosso sulle strade per raggiungere le località di vacanza. Mare e montagna si contendono il primato delle mete più gettonate, davanti a campagna e città d’arte, con una netta scelta per la vacanza “green”.

Secondo quanto riferito dall’associazione, l’alloggio preferito sarebbero le case di amici e parenti, davanti a bed and breakfast, alberghi, seconda casa, agriturismi e appartamenti in affitto. La stragrande maggioranza degli italiani rimarrà comunque all’interno dei confini nazionali.

Molto frequentati gli agriturismi, dove sono attese 600mila presenze, secondo le previsioni Terranostra Campagna Amica. Ma accanto a chi pernotterà o mangerà in una delle quasi 26mila strutture attive sul territorio nazionale ci sarà anche chi approfitterà degli spazi messi a disposizione per fare il picnic, magari acquistando i prodotti dalle aziende di Campagna Amica.

Il ponte del 1° maggio chiude di fatto la lunga “striscia” di opportunità iniziata con la Pasqua, che complessivamente ha visto in vacanza quasi un italiano su 4 (37%). Anche per Pasqua e ponti oltre un terzo del budget è rappresentato dal cibo che si conferma la prima voce di spesa, tra pranzi, cene e souvenir, oltre che motivo di richiamo anche per i vacanzieri stranieri.