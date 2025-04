Codici. consumatori possono chiedere rimborso per viaggi annullati a causa del blackout in Spagna e Portogallo

Il massiccio blackout che ha colpito Spagna e Portogallo ha causato forti disagi anche al settore trasporti. Voli fermi, ad esempio, negli aeroporti e passeggeri costretti a terra in attesa di notizie sulla prossima partenza.

L’associazione Codici ha reso noto di aver attivato i propri Sportelli per fornire assistenza a chi aveva in programma un viaggio in queste ore e non è riuscito a partire oppure è intenzionato a rinunciare per paura dei disagi a cui potrebbe andare incontro.

In merito è intervenuto direttamente Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici, affermando: “Il blackout ha generato una situazione caotica e provocato una vera e propria emergenza, considerando i servizi che sono andati in tilt. Anche di fronte ad un caso eccezionale come questo è bene ricordare che ci sono diritti da rispettare. Il blackout non può diventare un alibi per scaricare sui consumatori i pesanti disagi verificatisi”.

Anche Stefano Gallotta, avvocato di Codici, è intervenuto sul tema, specificando: “Il ponte del 1° maggio è un’occasione per molti per un viaggio, ma è chiaro che, alla luce di quanto accaduto, l’idea di regalarsi qualche giorno di svago e di relax sta venendo meno. C’è il rischio di ritrovarsi in situazioni fortemente penalizzate dal blackout. I servizi acquistati, come ad esempio un volo, non sono garantiti e questo mette il consumatore nelle condizioni di annullare la partenza senza penali e di richiedere il rimborso integrale di quanto versato, alla compagnia aerea, citando sempre l’esempio di un volo. L’emergenza non è ancora rientrata, la situazione è tutto fuorché normale”.

Concludendo, l’associazione Codici ha ulteriormente spiegato come: per i consumatori che hanno prenotato un viaggio in Spagna o in Portogallo e non sono potuti partire a causa del blackout oppure intendono annullare la partenza per la situazione emergenziale che si è venuta a creare sia possibile richiedere l’assistenza dell’associazione attraverso i propri canali.