Trentino al voto: 154 comuni alle urne, risultati online sui portali ufficiali

Saranno 154 i comuni trentini chiamati al voto nel 2025 per il rinnovo delle amministrazioni comunali. A rendere noti i dati è l’Ufficio stampa della Regione Trentino-Alto Adige, che ha diffuso le principali informazioni organizzative e numeriche in vista dell’appuntamento elettorale.

Complessivamente saranno attivate 465 sezioni elettorali, con 254 candidati alla carica di sindaco, 355 liste in corsa e 5.705 candidati consiglieri. Un quadro che testimonia una partecipazione politica ancora viva, anche nei piccoli centri.

Particolare attenzione sarà rivolta agli 82 comuni dove è presente una sola candidatura alla carica di sindaco. In questi casi, come stabilito dall’articolo 287 del Codice degli enti locali, l’elezione sarà valida solo se verrà raggiunto un quorum minimo di votanti:

– 40% degli elettori (detratti gli iscritti AIRE) per i comuni fino a 5.000 abitanti;

– 50% per quelli con più di 5.000 abitanti.

L’ufficio stampa regionale ha inoltre confermato la piena operatività dei siti istituzionali per la pubblicazione dei risultati. Il portale www.2025.elezionicomunali.tn.it fornirà aggiornamenti in tempo reale, con contenuti e voci di menu adattati alle varie fasi del processo elettorale. Per chi desidera scaricare i dati in formato aperto è disponibile media.2025.elezionicomunali.tn.it, dove i file CSV saranno aggiornati costantemente. Il flusso dati non ha subito modifiche rispetto alle tornate precedenti ed è già attivo, con valori iniziali a zero. È presente anche un manuale tecnicoche descrive in dettaglio la struttura dei dati e le fasi operative.

Infine, per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, si conferma la possibilità di un ballottaggio fissato per domenica 18 maggio 2025. Anche in quel caso, la pubblicazione dei risultati seguirà gli stessi canali digitali ufficiali.