MUSE Fuori orario: What about us?

“Quanto ci conosciamo davvero?” Da questa domanda parte il nuovo appuntamento di MUSE Fuori orario, in programma giovedì 22 maggio 2025 dalle 20 alle 24, che invita il pubblico a un viaggio introspettivo alla scoperta di sé, degli altri, di culture e storie diverse.

Una serata fuori dall’ordinario – a ingresso gratuito – ideata e realizzata insieme a Officina Dinamica, l’advisory board giovanile del museo, composta da rappresentanti delle Consulte Comunali e Provinciali, UNITiN, Speck&Tech e Otium.

Un evento pensato per indagare la relazione con sé stessi, con gli altri e con il mondo, attraverso oltre 20 attività tra giochi interattivi, laboratori sensoriali ed esperimenti sociali.

Insieme a esperte ed esperti di varie discipline, dalla sessuologia alle neuroscienze, dalla comunicazione alla psicologia, temi come bias cognitivi, percezione sensoriale, intelligenze multiple, mindfulness, pregiudizi culturali e linguaggi affettivi saranno esplorati in modo esperienziale e coinvolgente.

In merito, Alice Bassetti e Katia Franzoso dell’Ufficio Programmi per il Pubblico MUSE, hanno dichiarato: “Il programma è stato co-progettato con le realtà studentesche e giovanili del territorio perché vogliamo che il museo diventi sempre più uno spazio di benessere, relazione e crescita personale. Studi scientifici dimostrano che visitare un museo può ridurre stress e ansia: è da qui che nasce il percorso MUSE sul benessere, avviato nel 2025. Dopo aver coinvolto le persone in pensione con il Circolo della Scienza, l’attenzione si concentra ora sul target giovanile (dai 16 ai 30 anni), grazie anche agli appuntamenti serali di MUSE Fuori orario e al contributo attivo di Officina Dinamica”.

Le proposte, che spaziano dai laboratori interattivi alle installazioni, dalle improvvisazioni teatrali agli incontri scientifici, animeranno tutti gli spazi del museo. Le/I partecipanti potranno scoprire come ognuno di noi esprima forme diverse di intelligenza, esplorare il proprio linguaggio affettivo, oppure ritrovare il contatto con sé stessi attraverso pratiche di mindfulness e ascolto del corpo. Sarà anche possibile mettere alla prova sensi e percezioni partecipando agli assaggi guidati in cui la musica cambia il gusto del cibo, o i laboratori sulle illusioni visive e tattili. Il tema della relazione sarà affrontato anche attraverso installazioni sull’identità, riflessioni sul consenso e format dinamici come lo speed date interculturale, pensato per favorire l’incontro tra persone di background diversi.

L’appuntamento di MUSE Fuori orario del 22 maggio si inserisce in un percorso più ampio di coinvolgimento delle giovani e dei giovani del territorio: il 26 maggio, il MUSE ospiterà l’assemblea delle/dei rappresentanti degli istituti scolastici del Trentino. A chiudere il mese, il 30 maggio, ci sarà invece “Otium – Apnea. Stiamo respirando?”, un pomeriggio di laboratori e attività dedicati al benessere e alla consapevolezza, per riflettere insieme su come abitiamo il nostro tempo e le nostre relazioni.

(Fonte e per visionare il programma completo: MUSE)