ACI. Euro NCAP: “Obiettivo sicurezza al primo posto”

Le analisi su sedici nuovi modelli hanno evidenziato il costante impegno di Euro NCAP per il miglioramento della sicurezza dei veicoli.

Le vetture a marchio Audi, Dacia, Ford, MG, Opel/Vauxhall, Peugeot, Renault, Tesla, Voyah e Volkswagen sono state sottoposte alla valutazione imparziale di Euro NCAP in merito a protezione in caso di incidente, prevenzione nelle collisioni e sicurezza post-incidente.

Hanno raggiunto il massimo punteggio (cinque stelle): Audi A5 PHEV e Q5, VW Tayron, MGS5 EV, Tesla Model 3, Toyota C-HR PHEV e Voyah COURAGE, Kia EV3 (se dotata del pacchetto sicurezza opzionale). Quattro stelle a: Renault 4 (elettrica), Ford Tourneo Custom (compresa la variante elettrica), Kia EV3 (senza il pacchetto sicurezza), Opel/Vauxhall Grandland, Peugeot 3008 e 5008, Volkswagen Transporter. Tre stelle, infine, per la Dacia Bigster.

Euro NCAP valuta la sicurezza di una vettura misurando le prestazioni nelle prove di impatto frontale, laterale e posteriore, nonché la sicurezza dei pedoni e i sistemi di assistenza. Le prove sono progettate per fornire una visione complessiva in tema di sicurezza che comprende la protezione degli occupanti, ma anche il rischio di lesioni per altri utenti della strada, come in caso di collisione con un pedone.

Negli ultimi 10 anni il peso medio delle vetture vendute in Europa è aumentato di 100 kg. La ragione principale è dovuta, in primis, alla crescente popolarità dei SUV, che rappresentano il 54% delle nuove vetture vendute lo scorso anno nel Vecchio Continente, il 33% nel Regno Unito, e alle auto elettriche.

Nel 2020 Euro NCAP ha aggiornato i test sugli scontri frontali: unico nel suo genere e definito “Barriera Mobile a Deformabilità Progressiva” (MPDB), consiste in una barriera mobile per simulare una collisione frontale a 50 km/h con un’auto di medie dimensioni. Questo test consente di esaminare non solo la protezione degli occupanti del veicolo ma anche la pericolosità nei confronti delle altre auto.

Tutte le 16 vetture valutate in questo test hanno avuto una buona prestazione nella protezione degli occupanti, mentre i risultati della prova MPDB hanno mostrato che alcune sono, potenzialmente, molto più pericolose di altre per chi è presente a bordo in caso di collisione frontale.

Precedenti valutazioni effettuate da Euro NCAP hanno dimostrato che BMW iX, Land Rover Defender, NIO ES8 e Polestar 2 sono state molto penalizzate nel corso della prova MPDB, mentre ad Alfa Romeo Tonale, BMW 2 Serie Coupé e Genesis GV80 sono stati sottratti punti. Viceversa Mazda CX-60 e CX 80 hanno dimostrato di assorbire energia e distribuire il carico, così da ridurre la pericolosità.

Euro NCAP sollecita l’industria automobilistica a migliorare la compatibilità dei nuovi modelli di vetture in caso di collisione. La serie completa di test eseguiti da Euro NCAP garantisce ai consumatori auto che soddisfano i più elevati standard di sicurezza e conferma l’Europa come leader mondiale nella sicurezza dei veicoli.

In merito è intervenuto direttamente l’ing. Luigi Di Matteo, Coordinatore Area Tecnica ACI, specificando: “Sappiamo che le Case costruttrici sono in grado di progettare e realizzare strutture frontali capaci di gestire meglio proporzioni e massa di veicoli. Riteniamo che i test imparziali di Euro NCAP possano apportare miglioramenti significativi al settore cruciale della sicurezza dei veicoli”.

Veicolo Valutazione Euro NCAP Audi A5 PHEV (2024) 5 stelle Audi Q5 (2025) 5 stelle Dacia Bigster (2024) 3 stelle Ford Tourneo Custom (2025) 4 stelle Ford E-Tourneo Custom (2025) 4 stelle Kia EV3 (2025) 4 stelle; 5 stelle (con il safety pack) MG MGS5 EV (2025) 5 stelle Opel/Vauxhall Grandland (2025) 4 stelle Peugeot 3008 (2025) 4 stelle Peugeot 5008 (2025) 4 stelle Renault 4 E-Tech Electric (2024) 4 stelle Tesla Model 3 (2025) 5 stelle Toyota C-HR PHEV (2024) 5 stelle

Voyah COURAGE (2025) 5 stelle VW Tayron (2025) 5 stelle VW Transporter (2025) 4 stelle

(Fonte e per maggiori informazioni: Euro NCAP organizza crash test e test di sicurezza sui nuovi veicoli e fornisce ai consumatori una valutazione realistica e indipendente delle prestazioni di sicurezza di alcune delle auto più vendute in Europa. Fondato nel 1997 e sostenuto da diversi governi europei, organizzazioni di automobilisti, consumatori e assicurazioni, Euro NCAP è diventato rapidamente un catalizzatore per incoraggiare significativi miglioramenti della sicurezza nella progettazione delle nuove auto. Le valutazioni di Euro NCAP si applicano rigorosamente ai veicoli con le specifiche offerte in Europa. Le valutazioni non si applicano necessariamente ai modelli offerti in altre regioni, anche se venduti con un nome identico, poiché le specifiche di produzione e le dotazioni possono variare)