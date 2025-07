Euro NCAP. I risultati della sesta serie di test del 2025

Tra le 9 auto esaminate nella sesta serie del 2025, cinque ottengono il massimo punteggio, mentre le altre si fermano a quattro stelle.

Dai primi risultati dei crash test, ben 28 anni fa, Euro NCAP ha svolto un ruolo cruciale nel miglioramento della sicurezza delle auto di nuova produzione, con indicazioni chiare e indipendenti su quali siano i modelli che offrono la migliore protezione.

TIGGO 7 e TIGGO 8, della Casa costruttrice cinese CHERY, SUV di medie dimensioni dal prezzo competitivo che saranno lanciati sui mercati europei, hanno conquistato quattro stelle in quanto non si è attivato correttamente l’airbag a tendina, che si trova lungo il lato del finestrino, progettato per proteggere la testa e l’addome degli occupanti in caso di impatto laterale.

L’elettrica Hyundai INSTER, invece, ha registrato una problematica relativa alla portiera del conducente, che, nel crash test sulla barriera laterale, non è risultata agganciata, compromettendo, in questo modo, la sicurezza di chi è nell’abitacolo. La INSTER ha ottenuto il punteggio di quattro stelle, ma le resta un certo margine di miglioramento.

Un’auto che è stata nuovamente testata è la Ford Tourneo Courier, veicolo multiuso analizzato per la prima volta nel 2024. In quella occasione, la protezione della testa del passeggero sul sedile posteriore è stata giudicata carente, ma da allora Ford ha migliorato i sistemi di ritenuta per i passeggeri sui sedili posteriori e la Tourneo Courier ha ottenuto quattro stelle.

I risultati di questi test, evidenzia Euro NCAP, mostrano come i costruttori debbano affrontare sfide continue per raggiungere le cinque stelle, obiettivo, invece, raggiunto da cinque nuovi modelli che hanno fatto registrare prestazioni ottimali.

Si tratta della Polestar 4, SUV coupé elettrico, della Lynk & Co 02, SUV crossover; della OMODA 9, SUV di fascia media; della ZEEKR 7X, SUV di piccole dimensioni e della MG P9 EV pick-up elettrico.

Tutti questi modelli hanno conquistato cinque stelle, facendo registrare buone prestazioni nei test. In termini di protezione dei passeggeri in caso di collisione la Polestar 4 è stata la migliore, raggiungendo il punteggio di 92% per la protezione dell’occupante adulto, davanti alla MG P9 e alla ZEEKR 7X, che hanno ottenuto il 91%, e alla Lynk & Co 02 e OMODA 9 con il 90%.

Quando si tratta di aiutare i conducenti a evitare un incidente, poi, l’auto con il pacchetto di sistemi elettronici di assistenza alla guida più efficiente è risultata la Lynk & Co 02, che con l’89% di punteggio è davanti ai modelli MG P9 e ZEEKR 7X che hanno raggiunto l’83%.

In merito ai test, l’ing. Luigi Di Matteo, Coordinatore Centrale Area Professionale Tecnica dell’ACI, ha affermato: “Malgrado nel tempo le Case costruttrici abbiano migliorato sensibilmente la sicurezza dei propri prodotti, la riduzione degli incidenti e dei feriti sulle strade europee resta un tema importante per il settore – ha dichiarato. Sappiamo che raggiungere le cinque stelle Euro NCAP per una nuova auto è una sfida, che vale la pena di vincere, in quanto auto più sicure aiutano a proteggere anche gli altri utenti della strada”.

I risultati dei test Euro NCAP

Marchio e modello Valutazione Euro NCAP Passeggero Adulto Passeggero Bambino Utenti Vulnerabili della Strada Tecnologie di Assistenza alla Guida CHERY TIGGO 7 & 8 (2025) 4 stelle 80% 77% 80% 78% Ford Puma Gen-E (2022) 4 stelle 75% 84% 70% 69% Ford Tourneo Courier & E- Tourneo Courier (2025) 4 stelle 85% 78% 78% 66% Hyundai INSTER (2025) 4 stelle 70% 81% 70% 67% Lynk & Co 02 (2025) 5 stelle 90% 87% 83% 89% MG P9 EV (2025) 5 stelle 91% 85% 84% 83% OMODA 9 (2025) 5 stelle 90% 85% 81% 80% Polestar 4 (2025) 5 stelle 92% 85% 81% 79% ZEEKR 7X (2025) 5 stelle 91% 90% 78% 83%

Dal 2026 Euro NCAP cambierà le modalità di effettuazione delle valutazioni di sicurezza. La classificazione a cinque stelle, tuttavia, continuerà a rimanere un indicatore valido e affidabile per le prestazioni di sicurezza delle nuove auto.

(Fonte e per conoscere i risultati completi: ACI – Euro NCAP)