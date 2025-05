Animali non si possono ammazzare, ma non se sei un cacciatore. Schizofrenia e business

Il Senato ha approvato in via definitiva un disegno di legge che modifica il codice penale, riconoscendo agli animali una tutela giuridica autonoma.

Il Senato ha approvato in via definitiva un disegno di legge che modifica il codice penale, riconoscendo agli animali una tutela giuridica autonoma. Il testo prevede inasprimento delle pene per uccisione, maltrattamento, spettacoli vietati, combattimento ed abbandono, prevedendo aggravanti per chi agisce con crudeltà, in presenza di minori o tramite diffusione online, etc.. Insomma un testo che dà dignità al rapporto tra animale umano e animale bestia.

Una legge che, per chi non è attento solo alla superficialità dei rapporti tra umani e bestie, che grida vendetta. Si pensi alle aggravanti per chi agisce in presenza dei minori. Che gli diremo a questi minori che chiedono, o magari vengono portati da qualche adulto con loro insegnandogli i ferri della caccia in modo che agognino poi, raggiunta la maggiore età, quando potranno sparare a questa o quell’altra specie di viventi con due o quattro zampe.

Sentiamo già le “motivazioni”, ci sono animali e animali… che sono grossomodo le stesse di quando – pratica desueta se non in casi di guerre – che vengono utilizzate per spiegare che è bene ammazzare un bipede umano magari perché di un’etnia giudicata cattiva o di una religione altrettanto cattiva (si pensi agli statuti di gruppi come Hamas che prevedono la soluzione finale e liberatoria con lo sterminio degli ebrei).

E’ il mondo degli umani, dove il fine (lo sport nel caso della caccia) giustifica i mezzi (armi per la soppressione di animali non-umani). Mondo degli umani su cui prolifera il business: armi, editoria, moda, etc.

Si pensi che oggi, per l’ennesima volta, un’indagine Eurispes ha per l’ennesima volta ricordato che la maggior parte degli italiani (60,3%) sono contrari alla caccia (1).

Vincenzo Donvito Maxia – presidente Aduc