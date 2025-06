“Damascus Station” di David McCloskey

L’AUTORE

David McCloskey è ex un analista e consulente della CIA presso McKinsey & Company. Si è specializzato in politica energetica e Medio Oriente alla Johns Hopkins School for Advanced International Studies. Durante il suo periodo alla McKinsey ha scritto regolarmente per il President’s Daily Brief, ha collaborato con il Congresso e con la Casa Bianca. Ha lavorato nelle sedi sul campo della CIA in Medio Oriente contribuendo alla sicurezza nazionale, in ambito aerospaziale e dei trasporti. Vive in Texas con la moglie e tre figli.