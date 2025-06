Plastic Free. Trentino-Alto Adige: oltre 430 kg di plastica e rifiuti raccolti e 320 persone sensibilizzate grazie a mobilitazione per Ambiente e Oceani

Sette eventi, 28 volontari e volontarie attivi, oltre 430 chili di plastica e rifiuti rimossi e 320 persone sensibilizzate, inclusi studenti e studentesse.

È questo il bilancio dell’impegno di Plastic Free Onlus in Trentino-Alto Adige in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente svoltasi lo scorso 5 giugno e della Giornata Mondiale degli Oceani svoltasi lo scorso 8 giugno.

Le attività, come riferisce l’associazione, hanno avuto luogo dal 5 all’8 giugno, attraversando l’intero territorio regionale: si è partiti con iniziative di sensibilizzazione ambientale nelle scuole a Bolzano e Merano, per poi proseguire il 6 giugno con attività didattiche a Bolzano e Ledro (TN).

Nel fine settimana invece si sono tenuti eventi di raccolta a Lavis, Madruzzo e Trento, con la partecipazione attiva di volontarie e volontari impegnati nella pulizia di parchi, sentieri e aree pubbliche.

In merito alla serie di eventi è intervenuta direttamente la referente regionale di Plastic Free Trentino-Alto Adige, Rosalba d’Aiello, affermando: “I nostri e le nostre referenti hanno coinvolto, in tutta la regione, decine di volontarie e volontari attraverso attività nelle scuole e azioni di pulizia sul territorio. Un impegno condiviso, in cui ognuno ha messo a disposizione il proprio tempo ed energie per contribuire concretamente a un cambiamento necessario: tutelare l’ecosistema, la nostra salute e il benessere delle comunità presenti e future”.

L’iniziativa ha rappresentato un’occasione preziosa per promuovere comportamenti responsabili e diffondere una maggiore consapevolezza sull’impatto dell’inquinamento da plastica, soprattutto nei confronti delle nuove generazioni.

Plastic Free si conferma così un punto di riferimento anche in Trentino-Alto Adige per chi desidera contribuire in prima persona alla tutela dell’ambiente, con gesti semplici ma significativi.

(Fonte e per maggiori informazioni: Plastic Free)