“Quattrodita e la bambina disegnata” di Mattia Villardita e Rosangela Percoco

Un viaggio pieno di avventura, sorprese e sfide incredibili per celebrare le diversità che ci rendono unici

IL LIBRO

“Un lungo silenzio scese sui tre bambini. Il Bambino Quattrodita pensò che la foto in cui indossava il mantello blu delle superspedizioni non sarebbe bastata per scacciare la paura; ci sarebbe voluto il mantello vero e tutto intero, e forse nemmeno quello sarebbe stato sufficiente, non questa volta.Fu lui a parlare per primo. ‘E adesso che si fa?’‘Adesso si va avanti!’ rispose la Bambina Disegnata. ‘Anche se io un po’ di paura ce l’ho, voi no?’ ‘Noi? Taaaaaaaaaanta’. E così, alle provviste rimaste negli zaini, al coraggio che ci vuole per aiutare chi è in pericolo, aggiunsero anche quel po’ di paura che serve al coraggio per non fare lo sbruffone”.

Per Mattia suo nonno è un supereroe. È stato lui a insegnargli che le fragilità possono essere punti di forza, anche se a volte il mondo è crudele. E Mattia lo sa bene, visto che gli manca un dito e i suoi compagni di scuola lo prendono sempre in giro. Ma tutto cambia il giorno in cui il nonno scompare nel nulla. Nessuna traccia, solo un messaggio criptico che sembra rivolto proprio a lui. Così, con il nome in codice di Quattrodita, Mattia inizia la sua missione e si imbatte negli alleati più incredibili che si possano desiderare, la Bambina Disegnata e poi il Bambino Distratto, entrambi con una stranezza, entrambi dotati di qualcosa di speciale che nessun altro possiede. Tra case di specchi, manichini giudicanti e prove di coraggio, in una città del futuro in cui l’imperfezione è considerata un crimine gravissimo, i tre supereroi scopriranno che il malvagio dottor Perfetto si sbaglia: le diversità che lui vuole eliminare sono in realtà le qualità che li rendono unici. E fanno tutta la differenza del mondo. Con grazia e gentilezza Mattia Villardita e Rosangela Percoco danno vita a una storia di inclusione, risate e amicizia, di lezioni difficili da imparare e di resilienza, capace di arrivare dritta al cuore. Perché alla fine il superpotere dei superpoteri è proprio rendere felici le persone che amiamo.

GLI AUTORI

Rosangela Percoco ha lavorato come insegnante e copywriter, ha diretto il mensile Lupo Alberto e condotto diversi laboratori di scrittura. Ha pubblicato numerosi romanzi, tra cui, per Salani, con grande successo, Nato da un aquilone bianco e L’allodola, il romanzo su Fernanda Wittgens.

Mattia Villardita è nato nel 1993 a Savona. Dal 2018 visita i reparti pediatrici della Liguria. Per la sua attività, nel 2021 è stato nominato Cavaliere della Repubblica dal Presidente Mattarella. Nello stesso anno ha vinto il premio TIMVISION di Tu sì que vales. Per Salani ha già pubblicato Io e Spider-man, in cui racconta la sua missione per regalare un sorriso ai bambini.