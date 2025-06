Cani in riva al mare. Si possono SEMPRE portare

Vista la stagione, è bene ricordare che i cani possono SEMPRE essere portati in spiaggia, sulla battigia che è di proprietà demaniale.

Il Comune di Venezia ha oggi (ieri ndr) inaugurato una spiaggia dove i cani potranno starci e fare il bagno. Cani che dovranno essere al guinzaglio, sembra anche mentre fanno il bagno col proprio padrone. Ma chi l’ha scritta ed avallata, questa ordinanza? Sa cosa significa avere e stare con un cane, soprattutto in uno spazio libero? … sarebbe come portare un cane in un’area cani di un giardino e tenerlo al guinzaglio.

Contenti gli amministratori di Venezia che, forse, hanno da farsi perdonare il “laissez faire et laisser passez” per la coppia Bezos Sanchez. Ma mentre questi due vanno via, i cani restano e, per non poche persone sono parte delle loro famiglie e, di conseguenza, dovrebbero essere trattati come tali, piuttosto che come una sorta di pericolosi quattrozampe da tollerare e circoscrivere per non creare problemi a quello 0,0000001 della popolazione che ha qualche problema con tutti quelli che non camminano con due zampe.

Vista la stagione, è bene ricordare che i cani possono SEMPRE essere portati in spiaggia, sulla battigia che è di proprietà demaniale. Ovviamente gli occupanti degli arenili con ombrelloni e servizi in edifici più o meno provvisori, sono liberi di farli accedere, ma non possono dire nulla per il transito di cani e proprietari attraverso l’arenile che occupano prima della battigia. E come succede quando siamo in città, i cani in questo spazio vanno tenuti sotto controllo (tra cui il guinzaglio), con le dovute attenzioni per l’amore che proviamo verso essi. Le eventuali ordinanze comunali che vietano l’accesso nelle spiagge, anche quelle non occupate dalle costruzioni e servizi dei balneari, le cosiddette spiagge libere, sono tutte impugnabili e soggette a verifica amministrativa e giudiziaria.

Vincenzo Donvito Maxia – presidente Aduc