Prof. Canfora: “Europa non è mai stata protesa verso la pace, oggi alcuni Stati hanno ripreso loro spinta bellica”

Infine, concludendo il suo intervento, Luciano Canfora ha espresso un giudizio sulla storia bellica europea: "L’Europa non è mai stata un luogo proteso verso la pace. L’Europa, per spinta imperialistica, ha generato due guerre, quando ha perso capacità militare è diventata buona. Oggi alcuni Stati come la Germania e la Gran Bretagna hanno ripreso la loro spinta bellica e questo è molto pericoloso".

“La politica che le potenze occidentali hanno condotto dalla nascita della Russia sovietica, fu quella di voler strangolare la Russia in culla. Questo non accadde anche per merito del Presidente Usa Wilson che cercava invece un dialogo con la Russia”.

A dirlo è stato il Professor Luciano Canfora, storico e filologo, intervenuto ai microfoni di Battitori Liberi su Radio Cusano Campus, per offrire una riflessione sulla situazione geopolitica europea e sui rapporti tra Occidente e Russia.

Proseguendo nel suo intervento, Luciano Canfora, ha poi ulteriormente specificato: “La Russia è sempre stata invasa dall’Occidente, dopo la Seconda guerra mondiale le furono date delle garanzie. Dopo la Seconda guerra mondiale la Russia ottenne una cintura di sicurezza attorno ai propri confini. La Nato, con la fine dell’Unione Sovietica, si mangiò tutti i territori fino ai confini con la Russia. Da parte occidentale si deve capire che è necessaria una nuova cintura di sicurezza che separi questi corpi tendenti al conflitto”.

Successivamente, il Professore si è espresso in merito alla Germania e la leadership europea, osservando: “L’elemento preoccupante è la Germania di Mertz in questo momento, che rappresenta la parte conservatrice della CDU. Mertz ha detto che vuole l’esercito più potente, quindi quello che non riuscì ad Hitler potrebbe riuscire al Cancelliere tedesco, dotandosi dell’atomica. Mertz è un sostenitore dell’egemonia tedesca in Europa”.

E sul ruolo dell’Italia, invece, lo storico ha precisato: “Il governo italiano attua una politica contraddittoria: da una parte siamo amici di Trump, che tende alla pace, e dall’altra amici di Mertz, che tende alla guerra”.

Infine, concludendo il suo intervento, Luciano Canfora ha espresso un giudizio sulla storia bellica europea: “L’Europa non è mai stata un luogo proteso verso la pace. L’Europa, per spinta imperialistica, ha generato due guerre, quando ha perso capacità militare è diventata buona. Oggi alcuni Stati come la Germania e la Gran Bretagna hanno ripreso la loro spinta bellica e questo è molto pericoloso”.