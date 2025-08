Trump trasforma la Casa Bianca: 200 milioni per una sala da ballo

Una grande sala per balli e per ricevimenti nella Casa Bianca: questa la proposta avanzata da Donald Trump. Mentre l’America e il mondo osservano con attenzione ogni sua nuova mossa, dalla Casa Bianca è arriva la notizia che è stata approvata la costruzione di una sala da ballo monumentale nella East Wing della residenza presidenziale. Il progetto, già definito “la Versailles americana”, prevede la realizzazione di un salone di 90.000 piedi quadrati (oltre 8.300 metri quadri), con un budget stimato di 200 milioni di dollari. I lavori inizieranno a settembre e coinvolgeranno un’ampia porzione dell’Ala Est, che sarà completamente rinnovata per accogliere la nuova struttura.

Ad annunciarlo è stata Karoline Leavitt, portavoce della Casa Bianca, durante un briefing ufficiale: “Il presidente Trump ritiene che la Casa Bianca debba avere una sala adeguata per ospitare eventi di grande prestigio. La East Wing sarà modernizzata, e lo staff verrà temporaneamente riallocato.” Tra gli uffici interessati figurano anche quelli dedicati al personale della first lady Melania Trump, che supporterà l’operazione anche sul piano estetico.

Non si tratta di un’idea nata oggi. Già durante il suo primo mandato, Trump si era più volte lamentato dell’assenza di una “ballroom” degna del nome, considerandola una mancanza inaccettabile per la sede del potere americano. Il nuovo progetto sarà interamente finanziato da Trump e da donatori privati, secondo quanto riferito dall’amministrazione, evitando oneri per i contribuenti federali. Dietro la notizia apparentemente frivola si nasconde molto di più: un gesto simbolico, coerente con la visione trumpiana del potere, che punta sulla monumentalità e sull’impatto.

La sala da ballo non sarà solo un luogo per danze e ricevimenti: sarà un teatro del consenso, un palcoscenico per rilanciare la politica americana “come spettacolo”, perfettamente in linea con la narrativa di un presidente showman. Le reazioni, naturalmente, non si sono fatte attendere: dai social ai giornali, tra ironie e critiche, in molti si chiedono se questo sia davvero il momento giusto per investire in lusso architettonico, mentre il Paese affronta sfide come l’inflazione, la crisi energetica e le tensioni geopolitiche.

La Casa Bianca ha già ospitato ampliamenti e ristrutturazioni significative nel corso della sua storia – celebre quella voluta da Kennedy – ma mai si era vista un’opera tanto scenografica. Se a molti ricorda la corte del Re Sole, ad altri sembra il perfetto simbolo della visione trumpiana del potere: opulenza, centralità dell’immagine, e un messaggio chiaro al mondo: “Siamo tornati, e lo facciamo in grande.”