Britney Spears balla (quasi) nuda di nuovo

Britney Spears torna a guadagnare attenzione online, mescolando sensualità e ambiguità. Nel nuovo video condiviso sui suoi canali social, la popstar balla in un abito corto dorato, leggermente trasparente e coperto di riflessi metallici. I suoi movimenti — tra hair-flip e giri di bacino — sembrano voler evocare l’icona pop che ha dominato i primi anni 2000.

Eppure, ciò che davvero ha catalizzato le reazioni non sono né le paillettes né la coreografia, ma due girasoli animati posizionati in modo giocoso a coprire il seno. Un elemento che ha trasformato una scena potenzialmente sensuale in un gesto un po’ grottesco, quasi da meme.

Dietro l’ironia dei girasoli, alcuni utenti hanno colto ancora una volta un che di smarrito: un’espressione che, più che provocare, ha lasciato dubbi sulla sua lucidità o stato emotivo. Non è la prima volta che la star ha pubblicato video che hanno suscitato questa preoccupazione.

Da quando ha recuperato autonomia dopo anni sotto la conservatorship, Britney ha scelto i social come palco genuino: niente styling esasperato, niente interviste filtrate, solo frammenti di sé—belli, caotici, autentici. Ma questa volta, l’effetto non è stato del tutto positivo: per alcuni è un manifesto di emancipazione, per altri un campanello d’allarme.

C’è chi applaude la sua capacità di giocare con l’immagine senza filtri, e chi invece legge in quel video una fragilità forse sottovalutata. Non siamo di fronte a un blackout mediatico, ma a qualcosa di più sfaccettato: la consapevolezza complessa e talvolta ambigua di una donna che non vuole essere etichettata né esorcizzata.

Se i girasoli possono far sorridere, resta il dubbio: siamo di fronte a un gesto liberatorio o a una fragilità estetizzata? Forse la forza di Britney, oggi, sta proprio nel suscitare questa domanda.