Pandemie. Un virus si aggira, molto tra informazione e politici, ma atttenzione…

E’ il virus che, nella sua forma più estrema si chiama antisemitismo e che qualcuno, quasi sempre ignaro di cosa stia dicendo chiama anche antisionismo, quasi ad ingentilire la sua infezione (“io non sono razzista, ma ‘solo’ antisionista”). Ha diverse varianti, più o meno legate alle passioni di chi lo contrae, ma ha una base comune: l’ignoranza.

Testo clinico di riferimento è il “libro degli anziani di Sion”, cantore storico – al momento – è la signora Francesca Albanese, che ha riscritto a proprio uso e consumo la storia.

Il virus è particolarmente insidioso, anche se al momento le sue forme estreme sono circoscritte: un supermercato che non vende prodotti del Paese in cui abitano buona parte dei semiti e sionisti; viaggiatori che frequentano autogrill e fiere; amministratori comunali, regionali che si manifestano con bandiere ai balconi delle proprie istituzioni; giovanotti che si intrufolano anche nei Palazzi dei Comuni e stendono panni con cui auspicano la libertà delle vittime dei semiti “dal fiume al mare”; giornalisti e addetti mediatici che usano i dati delle vittime dei semiti per valorizzare e accreditare i loro servizi; autorità di vario tipo che, magari quando c’erano in Italia le Brigate rosse… “mai coi terroristi” o “fascisti tornate nelle fogne” e che oggi articolano azioni e pensieri dei propri mandati pubblici sulle informazioni diffuse da altrettanti terroristi… ma che hanno il pregio di esser tali in linea di massima contro i semiti.. quando non mettono bombe a

mezzi pubblici, metropolitane, treni, fiere, etc nei luoghi (quasi nulla in Italia, ma chiedete a spagnoli, francesi, britannici, tedeschi, etc) scelti perché affollati da chi loro reputano infedeli.

Il principale meccanismo di diffusione di questa epidemia è la mediaticità, anche quella di Stato. Gli untori hanno un loro particolare dipartimento che chiamano “ministero della Sanità” che, coi suoi giornalisti “penna e Kalashnikov” (al momento ci hanno risparmiato un loro ministero delle Comunicazioni) diffonde i proclami, tutti molto accreditati e ripresi. E una loro emittente, Al jazeera, di un Paese sovrano che siede anche all’Onu e che tanti ne fanno uso essenzialmente per la sua linea aerea.

In Italia più che altrove in Europa e non solo. Nella cosiddetta sinistra e nella cosiddetta destra, anche se quest’ultima dice di essere vaccinata… ma consapevole che – a loro comando opportuno – è un vaccino di facile reversibilità.

Al momento questo virus, nonostante il truce cipiglio degli untori, ha poche ricadute sulla quotidianità di consumatori e cittadini. Ma – daje daje – è bene farci attenzione. E, soprattutto, a chi pensa di essere vaccinato o è ancora titubante tra vax e no-vax, è bene che faccia attenzione, magari indagando anche presso propri amici e conoscenti… ché sarebbe occasione di fare tante scoperte.

Vincenzo Donvito Maxia – presidente Aduc