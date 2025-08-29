Trento. “Parchi per crescere”: 11 incontri di gioco, letture e attività creative in programma nei parchi della città.

Undici appuntamenti per genitori e bambini nel mese di settembre in vari parchi della città

Il mese di settembre sarà ricco di appuntamenti per le famiglie con bambini da zero a sei anni, che potranno trascorrere il tempo in compagnia con le attività organizzate da Centro genitori e bambini, Koinè Progetto 92 e Punto Famiglie Associazione A.M.A.

Undici gli incontri di gioco, letture e attività creative in programma nei parchi della città.

Quattro le mattine da segnare in agenda, a partire dalle 10: si comincia mercoledì 3 settembre al parco San Marco, per proseguire mercoledì 10 settembre al giardino Fratelli Bernardi sul lungo Fersina. E poi, mercoledì 17 settembre a Cognola, nel parco sotto la chiesa, e mercoledì 24 settembre al parco di Mattarello.

Sette invece gli appuntamenti che si svolgeranno nel pomeriggio, sempre a partire dalle 15.30, cominciando da venerdì 5 settembre al parco in Clarina. A seguire, martedì 9 settembre ci si sposterà al parco di Melta, nella zona dei giochi in legno, e venerdì 12 settembre al parco delle Albere nella zona teleferica. E ancora, martedì 16 settembre si tornerà al parco di Melta, mentre venerdì 19 settembre sarà animato il parco di Villazzano, all’altezza del bar Terzo tempo. Gli ultimi due incontri si svolgeranno martedì 23 settembre al parco di Melta e venerdì 26 settembre al parco Langer.

Le attività sono gratuite e senza bisogno di prenotazione. In caso di pioggia, gli eventi saranno annullati.

(Fonte e per ulteriori informazioni si può scrivere a rete.intrecci@gmail.com o visitare la pagina Facebook della Rete Intrecci – Comune di Trento)