Trento. Zona 30: giovedì 30 ottobre l’appuntamento per confrontarsi sugli interventi sperimentali

In Clarina continua il percorso partecipato per la realizzazione di una zona 30, che migliorerà la qualità della vita e la sicurezza di tutti coloro che abitano o frequentano il quartiere.

L’appuntamento, aperto a residenti, genitori, insegnanti e a tutti coloro che vivono l’area, è per giovedì 30 ottobre alle 20, nella sala circoscrizionale in via La Clarina 2/1.

Nel corso della serata, oltre a ripercorrere i lavori sperimentali eseguiti dall’Amministrazione su progetto dell’architetto urbanista Matteo Dondè, verranno presentate delle proposte di modifica nate per risolvere le criticità segnalate dai cittadini in questi primi mesi di sperimentazione. I partecipanti potranno inoltre esprimere le proprie opinioni in merito ai cambiamenti proposti, confermando la validità della sperimentazione o proponendo ulteriori migliorie.

Questa non è la sola occasione per partecipare attivamente al percorso partecipato. Fino alla fine del mese, sarà infatti possibile compilare il questionario online che offre l’opportunità di valutare gli interventi realizzati e permettere all’Amministrazione di conoscere le opinioni della cittadinanza. I dati raccolti con questa modalità saranno presentati durante la serata conclusiva del percorso partecipato, che si terrà indicativamente a fine novembre.

Per maggiori informazioni sull’iniziativa “Strade da Vivere – Trento in movimento”, è possibile consultare la pagina di approfondimento sul sito del Comune di Trento.

(Fonte: Comune di Trento)