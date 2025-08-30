Operai specializzati introvabili: nel 64% dei casi le imprese non li trovano

Gli operai specializzati sono ormai una delle categorie più difficili da reperire sul mercato del lavoro italiano. Secondo l’Ufficio studi della CGIA di Mestre, che ha analizzato i dati Unioncamere–Ministero del Lavoro (Sistema Informativo Excelsior), nel 2024 quasi 840 mila assunzioni – pari al 15% del totale degli ingressi previsti – hanno riguardato questa figura. Ma nel 63,8% dei casi le imprese hanno incontrato notevoli difficoltà di reperimento, con tempi medi di ricerca che hanno sfiorato i cinque mesi.

Il dato più preoccupante? In quattro casi su dieci il colloquio nemmeno si è tenuto: i candidati non si sono presentati. Un segnale che, soprattutto per le piccole e piccolissime imprese, trasforma l’assunzione di carpentieri, fresatori, saldatori o operatori CNC in una vera e propria sfida.

La difficoltà non dipende solo dalla scarsità di forza lavoro dovuta a denatalità e invecchiamento della popolazione. A incidere è anche il mismatch tra scuola e fabbrica: molti candidati non hanno le competenze richieste, in particolare nel manifatturiero.

In più, rispetto al periodo pre-Covid, i giovani cercano più flessibilità, autonomia e tempo libero. La disponibilità a lavorare nei weekend o in condizioni fisicamente impegnative è molto più bassa, e questo trend sembra destinato a rafforzarsi.

Nell’edilizia risultano quasi introvabili carpentieri, ponteggiatori, cartongessisti, stuccatori, pavimentatori, palchettisti e gruisti.

Nel comparto del legno mancano verniciatori, ebanisti, restauratori e filettatori attrezzisti.

Il tessile e la moda faticano a trovare modellisti, confezionisti e stampatori, mentre nel calzaturiero scarseggiano tagliatori, orlatori e rifinitori.

La metalmeccanica registra le maggiori difficoltà: saldatori certificati, fresatori, tornitori e operatori di macchine CNC sono tra i profili più rari.

La mappa dell’irreperibilità evidenzia una forte concentrazione dei problemi al Nordest. Nel 2024 il Trentino-Alto Adige ha toccato un tasso di difficoltà del 56,5%, seguito dal Friuli Venezia Giulia (55,3%) e dal Veneto (51,5%).

La provincia peggiore è Pordenone, dove gli imprenditori segnalano il 56,8% di difficoltà nel reperire personale. Seguono Bolzano e Trento (56,5%), Gorizia (56,1%) e Cuneo (55,9%).

Al Sud, invece, il quadro appare meno critico: Caserta (39,3%), Salerno (38,3%) e Palermo (36,9%) sono le province dove è relativamente più semplice trovare manodopera.

Tra agosto e ottobre 2025 le imprese italiane prevedono circa 1,4 milioni di nuove entrate. A guidare la classifica nazionale sono le città metropolitane: Milano (115.280 assunzioni) e Roma (114.200). Seguono Napoli (60.290), Torino (42.530), Bari (42.060) e Brescia (31.930).