“Una mamma per amica, un nuovo inizio” di Cathy East Dubowski e Catherine Clark

In libreria dal 16 settembre.

IL LIBRO

Molto più che madre e figlia, Lorelai e Rory sono praticamente migliori amiche. Affrontare la vita con la sola compagnia l’una dell’altra le ha unite più che mai. Lorelai era in cerca del posto perfetto in cui crescere la sua bambina quando era arrivata a Stars Hollow, poco più che sedicenne. Quella tranquilla e pittoresca cittadina rappresentava per loro un nuovo inizio e la promessa di uno splendido futuro. Ben presto erano arrivate a considerarla la miglior casa che si potesse desiderare.

C’era qualcosa di confortante nella loro nuova routine: colazione e una tazza di caffè da Luke, quattro chiacchiere per rimanere aggiornati sugli ultimi gossip con la signorina Patty, un saluto veloce a Sookie e Michel all’Independence Inn e la giornata poteva cominciare! Una notizia improvvisa arriva però a sconvolgere il loro equilibrio: Rory è stata ammessa alla Chilton, una prestigiosa scuola privata che è il perfetto biglietto da visita per entrare ad Harvard! La retta della nuova scuola però è terribilmente costosa e Lorelai sa che l’unico modo per realizzare il più grande sogno di sua figlia è scendere a compromessi con il suo passato.

D’altro canto, Rory è elettrizzata all’idea di cambiare scuola, se solo non fosse per quel ragazzo che ha appena conosciuto e che sente potrebbe diventare il suo primo amore. Tutto sta per cambiare e la loro vita sta per farsi molto più interessante…

Tra le 100 serie tv più belle di tutti i tempi per Time Magazine e Variety, Una mamma per amica (Gilmore Girls) è la serie televisiva ideata da Amy Sherman-Palladino e andata in onda negli Stati Uniti tra il 2000 e il 2007. Dopo 7 stagoni e 153 episodi, era ormai evidente come quello che doveva essere un semplice prodotto televisivo per famiglie si fosse trasformato nella serie comfort per eccellenza, un vero e proprio cult del piccolo schermo.

La storia di Lorelai e Rory Gilmore, così come l’immaginaria cittadina di Stars Hollow con tutti i suoi abitanti, sono entrate nel cuore di un pubblico vasto, intergenerazionale e in continua crescita, con fan appassionati in tutto il mondo che considerano Stars Hollow anche un po’ casa loro.

LE AUTRICI

Cathy East Dubowski è narratrice, editor e illustratrice. È specializzata nella trasposizione letteraria di film e classici della letteratura per ragazzi e ha scritto oltre cento libri per bambini.

Catherine Clark è autrice di diversi libri per giovani adulti. È cresciuta nel Massachusetts occidentale e ha conseguito un master in scrittura creativa alla Colorado State University.