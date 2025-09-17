Trento. “Un caffè con il sindaco”: venerdì 19 il secondo appuntamento

Dopo il successo del primo appuntamento, venerdì 19 settembre torna “Un caffè con il sindaco“, stavolta a Sardagna, sempre dalle 7 e fino alle 9, nella sala circoscrizionale.

Lo spazio è dedicato a chi ha bisogno di un incontro vis a vis con il Sindaco di Trento, Franco Ianeselli, per sottoporre un problema, per suggerire una soluzione, per segnalare un disservizio o anche solo per scambiare qualche idea sulla città.

Agli incontri saranno presenti anche i presidenti delle Circoscrizioni. Per maggiori informazioni o per comunicare la propria presenza, è possibile chiamare il numero 0461.884216.

Il “tour” proseguirà con gli appuntamenti del 26 settembre sul Bondone al bar gelateria Fogarolli, al bar Savoia di Gardolo il 3 ottobre e a Villazzano, al bar pizzeria J&J il 10 ottobre, mentre venerdì 17 ottobre l’appuntamento sarà al bar Salè di Povo.

Venerdì 24 ottobre sarà il bar Dolce Cuore di Mattarello a ospitare il caffè con il sindaco e il 31 ottobre il bar Il Panino nella Circoscrizione San Giuseppe – Santa Chiara. Venerdì 7 novembre sarà la volta del bar Botanical 36 in centro storico e il 14 del bar Archibugio a Meano.

Gli ultimi due incontri sono in programma venerdì 21 al Caffè Cadorin, nella circoscrizione Oltrefersina, e venerdì 28 al bar Be Place nella circoscrizione Argentario.

(Fonte: Comune di Trento)