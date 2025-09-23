martedì, Settembre 23, 2025
Cultura

"Nightcall" di Victor Diamandis

Di redazione

«Le mie mani sono sporche di sangue e non sporcheranno anche lei».

IL LIBRO

Dopo aver mollato il college ed essere tornata nella sua città natale, Iris Bennet è sicura che il futuro non abbia nulla in serbo per lei: perfino i suoi sogni di regista sono svaniti, lasciando spazio a una rassicurante routine che le permette di non rimuginare sull’incidente che l’ha sfigurata e sulla brusca rottura con il fidanzato. Ad agitare i resti del suo cuore a pezzi è l’arrivo di un ragazzo misterioso e taciturno, possessore di una Gran Torino che guida nel cuore della notte, simile al Batman delle pellicole che tanto ama. Ma, prima di tutto ciò, Wade Mulligan è il suo nuovo vicino di casa e pare nascondere un passato ancora più oscuro e complicato di quello di Iris. Man mano che i due si avvicinano, tutto quello che pensavano di essersi lasciati alle spalle torna a bussare prepotente, pronto a trascinarli in un abisso di bugie e segreti. Wade e Iris cercheranno di unire le forze, ma certe porte a volte è meglio che rimangano chiuse, perché dall’altra parte si può celare il più insospettabile dei mostri…

L’AUTORE

VICTOR DIAMANDIS è lo pseudonimo di un giovane autore e tiktoker italiano. Il suo amore per i libri e per la lettura lo ha portato a diventare uno dei nomi più noti del BookTok. Appassionato di teatro e musica, ha iniziato a scrivere racconti a dodici anni, su un vecchio computer di suo padre, senza immaginare di arrivare un giorno a condividerli. Con Magazzini Salani ha già pubblicato Daylight.

(Fonte e photocredit: Salani Editore)

