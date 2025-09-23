Plastic Free. “Sea & Rivers”: 6 appuntamenti in programma in Trentino-Alto Adige

Torna l’onda blu dei volontari Plastic Free: il 27 e 28 settembre si svolgerà in tutta Italia “Sea & Rivers”, il grande evento dedicato alla tutela di mari, fiumi e corsi d’acqua, promosso da Plastic Free Onlus, con il patrocinio morale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e in collaborazione con MINI Italia.

In Trentino-Alto Adige saranno 6 gli appuntamenti in programma, suddivisi tra sabato e domenica, grazie all’impegno dei volontari e dei referenti locali.

In merito è intervenuta direttamente Rosaria d’Aiello, referente regionale Plastic Free Trentino-Alto Adige, affermando: “Con i sei appuntamenti del Sea & Rivers in Trentino-Alto Adige vogliamo lanciare un messaggio chiaro: la tutela di fiumi, laghi e mari comincia da qui, dal nostro territorio. Ogni volontaria e ogni volontario sono fondamentali per costruire insieme un futuro più pulito e sostenibile“.

Sabato 27 settembre le attività coinvolgeranno i Comuni di Trento, Rovereto e Vallelaghi, insieme a Bolzano e Ora. Domenica 28 settembre l’appuntamento si sposterà a Ledro, dove si terrà un’attività di raccolta ambientale.

Anche Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus, sulla questione ha affermato: “In un momento storico in cui i mari stanno soffocando sotto il peso dei nostri scarti, Sea & Rivers rappresenta un grido collettivo di speranza e di azione. Le nostre iniziative dimostrano che invertire la rotta è ancora possibile. In appena sei anni, abbiamo organizzato più di 8.800 appuntamenti in Italia, rimuovendo oltre 4,6 milioni di chili di plastica e rifiuti. Ora è il momento di fare ancora di più”.

Al centro dell’azione di Plastic Free c’è la lotta alla plastica: secondo le previsioni, entro il 2050 nei mari ci sarà più plastica che pesci, con conseguenze devastanti per la biodiversità marina e per la stessa catena alimentare umana. Si stima che l’80% della plastica presente nei mari provenga da fonti terrestri, in particolare dai fiumi, che ogni anno riversano tra 1,15 e 2,41 milioni di tonnellate di rifiuti plastici. In Italia, un monitoraggio condotto su 12 fiumi ha rivelato che l’87% dei rifiuti fluviali contiene plastica, di cui oltre il 38% è plastica monouso.

Non si tratta solo di un problema visibile e ambientale. Studi scientifici recenti hanno rilevato la presenza di microplastiche e nanoplastiche nel sangue, nei polmoni, nel latte materno e nei tessuti umani, a conferma della pervasività di un’emergenza che riguarda non solo l’ambiente ma anche la salute pubblica.

Anche quest’anno MINI Italia rinnova il suo supporto all’iniziativa con il progetto “MINI for the Planet“, che esprime l’impegno concreto del brand per la salvaguardia dell’ambiente, condividendo con Plastic Free i valori di responsabilità e partecipazione attiva.

Infine, concludendo il suo intervento, Luca De Gaetano, ha ulteriormente specificato: “Invitiamo tutti i cittadini, le famiglie, le associazioni, le scuole e le imprese a unirsi a noi. Basta andare su www.plasticfreeonlus.it/eventi, scegliere l’appuntamento più vicino e iscriversi gratuitamente. Ogni singola azione conta, ogni persona può fare la differenza. Il nostro Pianeta ci sta chiedendo aiuto: è tempo di rispondere”.

(Fonte e photocredit: Plastic Free Onlus, un’associazione di volontariato nata nel 2019 con l’obiettivo di informare e sensibilizzare cittadini e istituzioni sul pericolo dell’inquinamento da plastica.)