Investimenti e truffe: ora cybercriminali sfruttano logo Acf

L’ennesima dimostrazione di quanto le truffe siano sofisticate e di come le trappole tese dai cybercriminali siano insidiose. Il riferimento è all‘allarme della Consob sui falsi siti con il logo Acf. Un avviso che l’associazione Codici rilancia, mettendo in guardia i tanti consumatori.

Sulla vicenda, è intervenuto direttamente Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici, specificando: “Il settore degli investimenti attira sempre più persone, ma non sempre c’è un grado di preparazione adeguato. Lo sottolineiamo perché capita spesso di ricevere richieste di assistenza da risparmiatori che non ricevono più comunicazioni dal broker a cui si erano affidati e non hanno più accesso ai propri soldi. Questo succede in particolare quando l’investimento è online e riguarda le criptovalute. I risparmiatori vengono attirati dalla promessa di guadagni facili e veloci, senza dover spendere cifre esorbitanti. All’inizio tutto sembra andare per il meglio. L’investimento va bene, arrivano i primi guadagni, le prospettive sono buone. I problemi cominciano quando il risparmiatore decide di passare all’incasso. È a quel punto che il broker inizia a rispondere in maniera evasiva, magari scompare del tutto, il portafoglio risulta di fatto bloccato e non c’è la possibilità di recuperare i propri soldi. Non bisogna sottovalutare, però, gli investimenti per così dire tradizionali. Sono frequenti, infatti, anche le controversie tra risparmiatori, banche e intermediari. Questi ultimi sono tenuti a rispettare delle regole ed a comportarsi in maniera corretta. Quando ciò non avviene, c’è la possibilità di ricorrere all’Acf e per questo l’avviso della Consob è importante”.

Come riportato dalla Consob, nei giorni scorsi sono stati rilevati, e subito bloccati, portali che replicavano i contenuti di quello dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie. Si tratta dell’organismo istituito presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa per la risoluzione stragiudiziale dei contenziosi tra intermediari e risparmiatori. La Consob ricorda che il portale dell’Acf è accessibile unicamente all’indirizzo:https://www.acf.consob.it/ .

Eventuali siti con indirizzi diversi non sono riferibili in alcun modo all’Acf o alla Consob. Inoltre, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie, sottolinea sempre la Consob, non chiede in nessuna circostanza l’indicazione di numeri di carte di credito o di conti correnti bancari, meno che mai chiede pagamenti di qualunque sorta.

Quest’ultimo passaggio ripropone la questione, tanto delicata quanto importante, della protezione dei dati personali. Non bisogna fornire, ad esempio, PIN ed altri codici. Tornando agli investimenti, prima di farne uno è bene controllare attentamente la proposta, chiedere informazioni dettagliate alla banca o all’intermediario. Se l’operazione è online, è opportuno verificare, per il sito che offre servizi finanziari e su criptoattività, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari e di criptoattività, che sia stato pubblicato il prospetto informativo o il white paper. In questo senso il sito della Consob, www.consob.it, è uno strumento di aiuto particolarmente utile e prezioso.

(Fonte e per maggiori informazioni: Codici – Consob)