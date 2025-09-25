venerdì, Settembre 26, 2025
Volontariato d’impresa Dolomiti Energia: al via il progetto al Parco di Melta

È partito ufficialmente al Parco di Melta, a nord di Trento, il progetto di volontariato d’impresa promosso dal Gruppo Dolomiti Energia insieme all’agenzia Energy District di Merate e all’associazione Gianni Brusinelli. Un’iniziativa che unisce attenzione per l’ambiente e valore sociale, con l’obiettivo di restituire alla cittadinanza uno spazio verde più accogliente e funzionale.

Ieri mattina un primo gruppo di dipendenti di Energy District, società attiva nel campo della sostenibilità energetica, ha raggiunto il parco per contribuire in prima persona alle attività di cura. Armati di attrezzi e buona volontà, hanno ripulito il campo da pallacanestro da sassi ed erbacce, garantendone una fruizione più sicura per i tanti giovani e sportivi che lo frequentano quotidianamente.

Questo primo passo anticipa l’intervento più ampio, previsto per mercoledì 8 ottobre, che vedrà la partecipazione di circa settanta dipendenti del Gruppo Dolomiti Energia. Tra le azioni concordate con l’ufficio Parchi e giardini del Comune figurano il restyling delle panchine, la piantumazione di bulbi colorati all’ingresso e la riqualificazione complessiva degli arredi urbani.

Un contributo importante è arrivato anche dall’associazione Gianni Brusinelli, che ha riconsegnato al Comune i tabelloni da basket riverniciati, permettendo così di restituire ai cittadini un campo rinnovato e pienamente fruibile.

Grazie al lavoro congiunto di istituzioni, imprese e associazioni, il Parco di Melta si conferma un luogo di incontro e socialità, ma anche un esempio concreto di come la collaborazione tra pubblico e privato possa generare benefici tangibili per la comunità.

