Derby trentino in Coppa Italia: il Trento femminile sfida l’Azzurra per rilanciarsi

Dopo la sconfitta di misura contro il Südtirol, il Trento femminile è pronto a tornare in campo per il secondo appuntamento stagionale in Coppa Italia Serie C. Domani, domenica 28 settembre alle 15:30, allo stadio di San Bartolomeo andrà in scena un derby che promette scintille: le gialloblù di Mauro Perina sfideranno l’Azzurra, in una sfida che può già indirizzare le sorti del mini-girone.

Il ko per 2-1 rimediato all’esordio non ha spento l’entusiasmo della squadra, che ora punta con decisione alla prima vittoria stagionale. Un successo permetterebbe alle trentine di agganciare il Südtirol in vetta al raggruppamento, riaprendo i giochi qualificazione in vista dell’ultima giornata. In quel caso, tutto si deciderebbe sulla differenza reti, con l’Azzurra chiamata a dire la sua nel match conclusivo contro le altoatesine.

L’appuntamento ha quindi il sapore di una vera e propria sfida da dentro o fuori, che non è soltanto un derby cittadino ma anche un crocevia importante per lanciare la stagione gialloblù, in attesa del debutto in campionato previsto per il 12 ottobre.

La partita sarà diretta da Giuliano Kumbulla di Verona, coadiuvato dagli assistenti Stefan Nikolic di Merano e Gianpaolo Giannone della sezione Arco-Riva.

Il tecnico Perina potrà contare su un gruppo ricco di giovani e con tanta voglia di riscatto. Tra le convocate spiccano le attaccanti Martina Bonfanti, Manar Hassanaine, Ilaria Mella, Carlotta Pagnoni e Ilaria Volpatti, chiamate a trascinare la squadra in avanti.