Coppa Italia Serie C, derby amaro per il Trento Femminile: l’Azzurra vince 4-3

Il derby cittadino di Coppa Italia sorride all’Azzurra, che supera il Trento Femminile 4-3 al termine di una partita spettacolare, ricca di emozioni e colpi di scena. Per le gialloblù arriva così la seconda sconfitta nella fase a gironi, dopo il ko con il Südtirol, e il girone si chiude a quota zero punti.
L’avvio è subito acceso: dopo due occasioni per Mosaner, al 10’ l’Azzurra passa in vantaggio con Daprà. Il Trento reagisce subito e al 14’ trova il pari con Volpatti, brava a insaccare di prima su assist di Fuganti. Ma l’equilibrio dura poco: al 18’ l’ex Rosa riporta avanti l’Azzurra con un tap-in sottoporta.
La gara resta vivace: al 37’ Fuganti sfiora il gol, poi al 38’ firma un’autentica prodezza con una punizione da oltre 40 metri che si insacca alle spalle del portiere. In pieno recupero del primo tempo arriva il sorpasso gialloblù: Pagnoni si inventa un’azione personale sulla fascia e serve Volpatti che, con la doppietta personale, firma il 2-3.
Nella ripresa, però, l’Azzurra rientra in campo con più determinazione. Dopo pochi secondi Rosa approfitta di un errore difensivo e realizza il 3-3 con un pallonetto perfetto. Al 29’, infine, è ancora Daprà a colpire dagli undici metri, trasformando il rigore procurato da Tonelli per il definitivo 4-3.
Il Trento prova a reagire nel finale, ma senza creare vere occasioni per pareggiare.
Con questa sconfitta, il Trento chiude il proprio percorso in Coppa Italia Serie C senza vittorie e ora guarda al campionato. Le ragazze di mister Mauro Perina torneranno in campo domenica 12 ottobre nella difficile trasferta contro la Pro Palazzolo per la prima giornata di Serie C.