Quando il cinema raccontava il caos della Russia post-sovietica: i film degli anni ’90

Negli anni ’90 la Russia post-sovietica non era soltanto una notizia da prima pagina: era un brivido che attraversava l’immaginario collettivo. L’Unione Sovietica si era dissolta, ma l’eco del suo potere continuava a vibrare. Restavano arsenali da custodire, gerarchie improvvisamente scomposte, alleanze in frantumi. Il cinema — da sempre rapida a intercettare i fantasmi del tempo — trasformò questo disordine in storie avvincenti, dove il nemico non era più un blocco compatto, ma un mosaico di paure nuove.

In quelle pellicole l’Occidente osserva da lontano, chiedendosi non tanto “chi” sia il nuovo avversario, quanto “quanto” sia profondo il vuoto lasciato dal crollo di un impero. È un sospetto antico: ci spaventa meno il nemico che conosciamo del caos che non sappiamo misurare.

Air Force One (1997, Wolfgang Petersen)

Harrison Ford nei panni del presidente americano affronta un dirottamento che non ha nulla di astratto. I sequestratori non sono “ceceni”, come si ripete con superficialità, ma ultranazionalisti russi fedeli a un generale caduto. Non è più l’URSS granitica, ma un pulviscolo di lealtà scomposte. La scena cult, con Ford che urla “Get off my plane!”, è più di una battuta: è il grido di un ordine che prova a rimettersi in piedi su un terreno già instabile.

The Peacemaker (1997, Mimi Leder)

Un treno che corre senza freni, carico di testate nucleari trafugate: basterebbe quella sequenza iniziale per restituire tutta l’angoscia del tempo. Il timore non era più lo scontro tra due superpotenze, ma la possibilità che un arsenale intero scivolasse nel caos. L’antagonista non è la Russia, ma un uomo segnato dal lutto che sfrutta quella confusione per trasformare la sua vendetta in catastrofe. Gli anni ’90 erano così: confini saltati, rancori privati capaci di armarsi da soli.

GoldenEye (1995, Martin Campbell)

Pierce Brosnan debutta come James Bond in una Mosca che non è più la roccaforte del nemico, ma una terra di mezzo. L’avversario non è esterno: è Alec Trevelyan, un ex 00, un fantasma di casa. Attorno, i resti fumanti dell’URSS: satelliti in Siberia, basi segrete, tecnologie ancora attive. La Russia appare come un enigma globale, dove nostalgia e cinismo convivono, pronta a vendere i propri segreti al miglior offerente.

Bullet to Beijing (1995, George Mihalka)

Michael Caine torna nei panni di Harry Palmer, ma non è più la Guerra Fredda dei codici e delle talpe. Adesso ci sono treni che attraversano un continente senza più confini certi, valigette con armi chimiche e burocrati riciclati in contrabbandieri. È un film meno spettacolare, ma forse più sincero: mostra una Russia che sembra sfilacciarsi da sola, dove tutto è in vendita e il pericolo non è un nemico definito, ma la sensazione di muoversi in un terreno senza regole.

Enemy of the State (1998, Tony Scott)

Qui la Russia non compare, eppure la sua assenza è eloquente. Mentre l’Est si ridisegna tra disordine e incertezze, Hollywood sposta lo sguardo sul fronte interno: la sorveglianza totale. L’arma non è più l’ordigno, ma il dato; il campo di battaglia è la rete delle comunicazioni. È un film che racconta come il vuoto lasciato dalla caduta di un impero potesse essere riempito da un’altra minaccia: quella di una tecnologia che sfugge al controllo politico.

Questi film non spiegano la Russia: spiegano noi e il nostro sguardo di allora. Mostrano l’angoscia davanti all’ignoto: non tanto la figura di un dittatore, quanto la fragilità di un sistema che, una volta incrinato, può spalancare le porte al disordine. Ed è un’eco che torna ogni volta che la cronaca rimette Mosca al centro della scena.