mercoledì, Ottobre 1, 2025
USB proclama sciopero per la Flotilla. Salvini: “Provocazione, irresponsabili i sindacati”

La vicenda della Global Sumud Flotilla, la missione civile diretta verso Gaza fermata in mare aperto da Israele, sta monopolizzando i media in Italia in un caso politico e sociale che ha spaccato le piazze e il governo.

L’Unione Sindacale di Base (USB) non usa mezzi termini: parla di “atto di pirateria” e proclama sciopero generale per venerdì 3 ottobre. “È il momento di bloccare tutto”, scrive in un comunicato durissimo, accusando Israele di violare il diritto internazionale e l’Italia – insieme ai governi occidentali – di complicità per la continua fornitura di armi e sostegno politico a Tel Aviv.

Dal governo la replica è immediata. Il vicepremier Matteo Salvini affonda: “Irrispettosa la Flotilla, che in un momento decisivo per la diplomazia internazionale sceglie la provocazione. Irresponsabili i sindacati che aizzano le piazze danneggiando gli italiani”.

Sulla stessa linea la premier Giorgia Meloni, che in un post social respinge le accuse della Flotilla: “Quegli aiuti possono arrivare attraverso canali sicuri già predisposti. Forzare un blocco navale significa rendersi strumenti di chi vuole far saltare ogni possibilità di cessate il fuoco. Non strumentalizzate la popolazione civile di Gaza”.

In mezzo, le piazze. A Roma un corteo spontaneo è partito da piazza Gaza diretto verso Palazzo Chigi, segno di un malcontento che cresce e si intreccia con la protesta sindacale.

Intanto il governo israeliano posta un video che mostra il fermo di Greta Thunberg e riferisce che i membri dei vari equipaggi della Global Sumud Flotilla stanno bene e saranno tutti trasferiti in un porto israeliano. Diverse imbarcazioni sono passate sotto il controllo israeliano

