giovedì, Ottobre 2, 2025
HomePoliticaSciopero generale del 3 ottobre: il Garante lo dichiara illegittimo per mancanza...
close up shot of palestinian flags
Photo by Muaaz on Pexels.com
Politica

Sciopero generale del 3 ottobre: il Garante lo dichiara illegittimo per mancanza di preavviso

Di redazione

-

0
0

Il Garante sugli scioperi ha preso posizione netta contro la mobilitazione generale proclamata per domani, 3 ottobre. La Commissione, riunitasi oggi, ha infatti dichiarato illegittimo lo sciopero generale poiché privo del preavviso minimo stabilito dalla legge 146 del 1990, che regola il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il cuore della contestazione riguarda il richiamo, da parte dei sindacati proclamanti, all’articolo 2, comma 7 della norma. Questo passaggio consente eccezioni all’obbligo di preavviso soltanto “nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori”. Circostanze che, secondo il Garante, non sussistono nel caso dello sciopero del 3 ottobre.

Con il provvedimento adottato, l’Autorità ha inviato una diffida immediata alle organizzazioni sindacali coinvolte, avvertendo che la mancata revoca dell’astensione potrebbe comportare l’apertura di un procedimento di valutazione del comportamento sindacale, con possibili conseguenze sanzionatorie.

Sul tema è intervenuto anche il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che ha alzato i toni contro i promotori della protesta: “Da Ministro dei Trasporti farò tutto il possibile per garantire che domani l’Italia non scenda nel caos. Se poi qualcuno manifesterà, sciopererà ugualmente, aggredirà, bloccherà, ne pagherà penalmente le conseguenze. E ribadisco l’importanza di approvare la proposta della Lega: chiunque organizzi un corteo o una manifestazione deve lasciare una cauzione dal proprio conto corrente personale o associativo e, in caso di danni, paga lui, non pagano tutti i cittadini”.

Articolo precedente
Festa dei Nonni. “Per famiglie italiane, contributo dei nonni rappresenta un vero e proprio tesoro”
redazione
redazione

Articoli simili

Stay Connected

17,483FansMi piace
10,611FollowerSegui
spot_img

Ultimi articoli

Secolo Trentino è una testata giornalistica. Registrazione N.4/2014 presso il Tribunale di Trento. Direttore Responsabile: Martina Cecco.

Contattaci: redazione@secolo-trentino.com

Articoli popolari

categorie

Attualità1721Politica744Cultura665Società597Editoriali434Salute e ambiente294Mondo281Economia243Pensieri in Libertà198

© Newspaper Theme | All rights reserved

Alimentato da
I cookie necessari abilitano funzionalità essenziali del sito come accessi sicuri e regolazioni delle preferenze di consenso. Non memorizzano dati personali.
Nessuno
I cookie funzionali supportano funzionalità come la condivisione di contenuti sui social media, la raccolta di feedback e l’abilitazione di strumenti di terze parti.
Nessuno
I cookie analitici tracciano le interazioni dei visitatori, fornendo dati su metriche come il numero di visitatori, il tasso di rimbalzo e le fonti di traffico.
Nessuno
I cookie pubblicitari offrono annunci personalizzati basati sulle tue visite precedenti e analizzano l'efficacia delle campagne pubblicitarie.
Nessuno
Alimentato da