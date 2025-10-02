Sciopero generale del 3 ottobre: il Garante lo dichiara illegittimo per mancanza di preavviso

Il Garante sugli scioperi ha preso posizione netta contro la mobilitazione generale proclamata per domani, 3 ottobre. La Commissione, riunitasi oggi, ha infatti dichiarato illegittimo lo sciopero generale poiché privo del preavviso minimo stabilito dalla legge 146 del 1990, che regola il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il cuore della contestazione riguarda il richiamo, da parte dei sindacati proclamanti, all’articolo 2, comma 7 della norma. Questo passaggio consente eccezioni all’obbligo di preavviso soltanto “nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori”. Circostanze che, secondo il Garante, non sussistono nel caso dello sciopero del 3 ottobre.

Con il provvedimento adottato, l’Autorità ha inviato una diffida immediata alle organizzazioni sindacali coinvolte, avvertendo che la mancata revoca dell’astensione potrebbe comportare l’apertura di un procedimento di valutazione del comportamento sindacale, con possibili conseguenze sanzionatorie.

Sul tema è intervenuto anche il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che ha alzato i toni contro i promotori della protesta: “Da Ministro dei Trasporti farò tutto il possibile per garantire che domani l’Italia non scenda nel caos. Se poi qualcuno manifesterà, sciopererà ugualmente, aggredirà, bloccherà, ne pagherà penalmente le conseguenze. E ribadisco l’importanza di approvare la proposta della Lega: chiunque organizzi un corteo o una manifestazione deve lasciare una cauzione dal proprio conto corrente personale o associativo e, in caso di danni, paga lui, non pagano tutti i cittadini”.