Giornate FAI d’Autunno 2025: il Trentino apre le sue meraviglie nascoste

Sabato 11 e domenica 12 ottobre il Trentino si prepara a svelare alcuni dei suoi luoghi più affascinanti in occasione delle Giornate FAI d’Autunno 2025, la grande manifestazione nazionale organizzata dal Fondo per l’Ambiente Italiano ETS, giunta alla quattordicesima edizione. Saranno oltre settecento gli spazi eccezionali, spesso inaccessibili o poco conosciuti, che apriranno in tutta Italia, in più di 350 città, per offrire ai visitatori la possibilità di riscoprire la bellezza e la storia del territorio attraverso visite a contributo libero.

In Trentino, le Giornate FAI d’Autunno si trasformeranno in un viaggio tra arte, natura e memoria. A Povo, alle porte di Trento, si potrà entrare a Villa Gherta e nella chiesa dei Santi Pietro e Andrea, mentre nel borgo di Bresimo i volontari accompagneranno alla scoperta della segheria veneziana, di Casa Gadenta e del Santuario di Santa Maria Assunta. A Pomarolo si apriranno le porte delle chiese di San Rocco a Chiusole e San Cristoforo a Pomarolo, mentre a Nago sarà possibile visitare la chiesa di San Vigilio e quella della Santissima Trinità. A Moena, invece, l’appuntamento sarà con un itinerario che attraversa la frazione di Forno, un trekking tra i boschi della Valsorda e un percorso fino alla località di Medil, con vedute spettacolari sulle Dolomiti. Faranno parte dell’iniziativa anche due beni simbolo del FAI in regione: il Castello di Avio a Sabbionara e l’Aula del Simonino a Trento.

Partecipare a queste giornate significa non soltanto scoprire luoghi d’arte e di paesaggio normalmente chiusi al pubblico, ma anche contribuire concretamente alla loro tutela. Ogni visita è infatti l’occasione per sostenere la missione del FAI con una donazione libera, permettendo alla Fondazione di continuare a restaurare, valorizzare e rendere accessibili i tesori del nostro Paese. Quest’anno, inoltre, l’iniziativa assume un valore speciale, poiché coincide con il cinquantesimo anniversario della fondazione del FAI, nato nel 1975 grazie all’impegno di Giulia Maria Crespi, Renato Bazzoni, Alberto Predieri e Franco Russoli.

Il presidente del FAI, Marco Magnifico, ha ricordato come le Giornate del FAI rappresentino da decenni una forma di alleanza civile tra cittadini e volontari: un progetto che unisce la curiosità di chi desidera conoscere e la passione di chi si impegna a rendere possibile la scoperta. «Le Giornate del FAI – ha dichiarato – sono una buona novella che, tra tante notizie spaventose, si ripete felicemente. Non risolvono i problemi del mondo, ma leniscono il nostro dolore quotidiano e ci ridanno speranza nella possibilità di una convivenza civile».

L’evento si svolge nell’ambito della campagna “Ottobre del FAI” e coinvolge migliaia di volontari e oltre novemila studenti “Apprendisti Ciceroni”, formati per accompagnare il pubblico nei luoghi aperti. A chi sceglierà di iscriversi al FAI durante l’evento sarà riservato un accesso prioritario e la possibilità di partecipare ad aperture dedicate. Le Giornate FAI d’Autunno 2025 si tengono con il patrocinio del Ministero della Cultura, delle Province Autonome di Trento e Bolzano e con il sostegno di grandi partner come Dolce&Gabbana, Groupama Assicurazioni, Despar, Ferrero, ITA Airways, Ferrarelle Società Benefit e Seda International Packaging Group. La Rai, Main Media Partner, dedicherà all’evento una settimana di programmazione tra televisione, radio e piattaforme digitali, raccontando la bellezza e la sostenibilità del patrimonio italiano.

Partecipare alle Giornate FAI d’Autunno Trentino 2025 significa dunque non solo entrare in luoghi solitamente inaccessibili, ma diventare parte di un progetto collettivo di tutela, educazione e amore per l’Italia. Un’occasione per guardare con occhi nuovi le nostre montagne, i borghi, le chiese e i castelli, e per trasformare la curiosità in impegno, la bellezza in responsabilità condivisa.

Tutte le informazioni e l’elenco aggiornato dei luoghi aperti sono disponibili su www.giornatefai.it.