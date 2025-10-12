“C’è un mondo oltre la coda che scodinzola” di Antonio Puccio

|Chiunque abbia accolto un cane nella propria vita sa che dietro ogni coda che scodinzola si nasconde un mondo di emozioni, pensieri e bisogni autentici.
Antonio Puccio, dog trainer e pioniere di una nuova cinofilia, ci accompagna in un viaggio che va ben oltre l’addestramento.
Il metodo Puccio nasce dall’esperienza diretta, dall’ascolto dei segnali sottili, dalla convinzione che ogni cane sia un individuo con una storia, una personalità e un modo tutto suo di vedere il mondo.
Attraverso esempi reali, consigli pratici e una filosofia fondata su rispetto, empatia e comunicazione, questo libro insegna a superare vecchi schemi e a diventare un vero punto di riferimento per il proprio cane. Perché la felicità, per entrambi, nasce da una connessione autentica e dalla meraviglia di imparare ogni giorno qualcosa di nuovo, insieme.
|Antonio Puccio è un innovatore e professionista nel mondo cinofilo. Nato a Torino, ha vissuto la sua infanzia in una piccola comunità di campagna, circondato da natura e animali. È fondatore e direttore dell’Antonio Puccio Center – Farm & Training, uno dei più grandi centri di educazione cinofila del Piemonte, dedicato alla crescita della relazione tra uomo e cane. Dottore in Scienze della formazione cinotecnica, unisce la divulgazione scientifica all’esperienza pratica, raccontando storie ed esperimenti che aiutano a capire davvero i nostri compagni a quattro zampe. Attraverso i suoi canali social, seguiti da migliaia di persone, condivide consigli, riflessioni e contenuti che rendono accessibili a tutti le più recenti scoperte sul mondo del cane. Insieme a Kenya, la sua Border Collie, ha conquistato numerosi successi e titoli internazionali negli sport cinofili.
(Fonte: Vallardi Editore)