“C’è un mondo oltre la coda che scodinzola” di Antonio Puccio

Chiunque abbia accolto un cane nella propria vita sa che dietro ogni coda che scodinzola si nasconde un mondo di emozioni, pensieri e bisogni autentici.

Antonio Puccio, dog trainer e pioniere di una nuova cinofilia, ci accompagna in un viaggio che va ben oltre l’addestramento.

Il metodo Puccio nasce dall’esperienza diretta, dall’ascolto dei segnali sottili, dalla convinzione che ogni cane sia un individuo con una storia, una personalità e un modo tutto suo di vedere il mondo.

Attraverso esempi reali, consigli pratici e una filosofia fondata su rispetto, empatia e comunicazione, questo libro insegna a superare vecchi schemi e a diventare un vero punto di riferimento per il proprio cane. Perché la felicità, per entrambi, nasce da una connessione autentica e dalla meraviglia di imparare ogni giorno qualcosa di nuovo, insieme.

