martedì, Ottobre 14, 2025
HomeAttualitàPace Medio Oriente. Federpetroli Italia: "Occhi puntati su gas e petrolio a...
Attualità

Pace Medio Oriente. Federpetroli Italia: “Occhi puntati su gas e petrolio a largo di Gaza”

Di redazione

-

0
0

Dopo gli accordi di pace firmati a Sharm el Sheik, l’attenzione, riferisce Federpetroli Italia, oggi, non è solo sulla ricostruzione di Gaza ma sullo sviluppo del grande giacimento di gas naturale a largo della Striscia denominato Leviathan.

In merito è intervenuto direttamente il Presidente di FederPetroli Italia, Michele Marsiglia, affermando: “A largo delle coste israeliane-palestinesi ci sono enormi risorse di gas naturale e petrolio, parliamo di Leviathan, uno dei giacimenti più grandi al mondo nel Mediterraneo. Sfruttando l’enorme bacino di gas sia Israele che i territori palestinesi potrebbero raggiungere una indipendenza energetica e diventare nello stesso tempo esportatori del gas estratto e prodotto. C’è gas per oltre 50 anni di autonomia, Leviathan in piena produzione in pochi anni sconvolgerebbe gli equilibri commerciali ed energetici del Medio Oriente”.

Federpetroli Italia riferisce inoltre come il giacimento e l’area di Leviathan siano interesse dell’Oil & Gas internazionale da diversi anni. E come lo sviluppo sia legato all’equilibrio delle aree interessate tra Israele e Palestina ed agli investimenti in grandi infrastrutture idonee per la produzione e commercializzazione dell’olio e del gas.

(Fonte e photocredit: Federpetroli Italia)

Articolo precedente
Dazi. “Autosufficienza alimentare diventa priorità per il 79% degli italiani”
redazione
redazione

Articoli simili

Stay Connected

17,483FansMi piace
10,611FollowerSegui
spot_img

Ultimi articoli

Secolo Trentino è una testata giornalistica. Registrazione N.4/2014 presso il Tribunale di Trento. Direttore Responsabile: Martina Cecco.

Contattaci: redazione@secolo-trentino.com

Articoli popolari

categorie

Attualità1741Politica749Cultura667Società604Editoriali434Salute e ambiente301Mondo285Economia245Sport197

© Newspaper Theme | All rights reserved

Alimentato da
I cookie necessari abilitano funzionalità essenziali del sito come accessi sicuri e regolazioni delle preferenze di consenso. Non memorizzano dati personali.
Nessuno
I cookie funzionali supportano funzionalità come la condivisione di contenuti sui social media, la raccolta di feedback e l’abilitazione di strumenti di terze parti.
Nessuno
I cookie analitici tracciano le interazioni dei visitatori, fornendo dati su metriche come il numero di visitatori, il tasso di rimbalzo e le fonti di traffico.
Nessuno
I cookie pubblicitari offrono annunci personalizzati basati sulle tue visite precedenti e analizzano l'efficacia delle campagne pubblicitarie.
Nessuno
Alimentato da