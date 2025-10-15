mercoledì, Ottobre 15, 2025
UE. Coldiretti/Censis: “Italia boccia taglio fondi agricoltura per finanzare spese militari”

“No alle ipotesi di taglio dei fondi ad agricoltura e welfare per finanziare spese militari”.

Lo afferma il 76% dei cittadini, con una netta maggioranza trasversale a gruppi sociali e territori, secondo l’indagine Coldiretti/Censis presentato in occasione del XXIII Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, organizzato da Coldiretti con la collaborazione dello studio The European House – Ambrosetti.

In Italia, riferisce ancora Coldiretti, è sempre più diffuso un senso di distanza dalle decisioni politiche dell’Unione Europea: lo prova il 70%. Gli italiani hanno maturato la convinzione che si sia affermato un primato tecnocratico distante dalle realtà produttive e lavorative, alimentando la sensazione di un progressivo svuotamento della democrazia e rendendo più difficile accordare fiducia a questo modello istituzionale.

Un sentiment negativo che si estende anche all’operato della Commissione Von der Leyen nel caso dei dazi Usa, dove l’approccio alla trattativa è stato giudicato troppo amichevole, penalizzando di fatto aziende e comunità italiane e degli altri Paesi Ue. Dai dati emerge che gli italiani percepiscono la tecnocrazia Ue come generatrice di una sovrapproduzione di norme interne, costose e burocratiche, ma troppo molle all’esterno nel difendere gli interessi economici e sociali europei.

In merito è intervenuto direttamente il segretario generale di Coldiretti, Vincenzo Gesmundo, affermando: “Un processo che rischia di trasformare l’Unione da spazio di cooperazione, pace e democrazia in una struttura tecnocratica e autoreferenziale, dove le scelte vengono imposte dall’alto, svuotando il ruolo dei cittadini e dei parlamenti nazionali. Per evitarlo, occorre riconnettere l’Europa ai valori originari – sviluppo, agricoltura, welfare e partecipazione – restituendo centralità alle regole democratiche e alla sovranità popolare.”

(Fonte: Coldiretti / Censis)

