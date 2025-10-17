Turismo. MiTur: “Mercato USA in crescita e al top per soddisfazione”

“Oltre 8,1 milioni di arrivi, 23,7 milioni di presenze (ISTAT), 6,4 miliardi di euro di spesa turistica nel 2024 (Banca d’Italia). Nei primi otto mesi del 2025 sono 1,4 milioni di arrivi aeroportuali (+2,2%) e oltre 765 mila previsti nel periodo settembre-dicembre (+9,4%) (National Travel and Tourism Office), per più di 2,8 miliardi di euro spesi nel primo semestre dell’anno in corso (Banca d’Italia)”.

Sono questi i dati resi noti dal Ministero del Turismo sui flussi dei viaggiatori statunitensi in Italia, in occasione della missione governativa che vedrà il ministro, Daniela Santanchè, impegnata a Washington, DC, da ieri giovedì 16 ottobre fino a sabato 18 ottobre.

Numeri che, secondo quanto riferisce il MiTur, dipingono il mercato statunitense come uno di quelli più importanti per il turismo italiano. Anche perché i turisti USA sono quelli che spendono e pernottano di più nel Belpaese, con 191,1 euro a notte di media e 10,3 notti, arrivando a 12 nei primi otto mesi del 2025 (Ambasciata d’Italia Washington).

Inoltre, sempre secondo quanto riferito dal Ministero del Turismo, i turisti statunitensi risultano quelli maggiormente soddisfatti dell’Italia, con un grado di soddisfazione che, attestandosi su 86,1/100, è molto al di sopra della media, indicando un trend più che positivo nella percezione dell’offerta turistica Made in Italy da parte USA (The Data Appeal Company).

I numeri 2024-2025 confermano una forte sintonia tra la destinazione Italia e i turisti statunitensi, suggerendo prospettive positive e opportunità di ulteriore sviluppo per l’industria turistica e i rapporti tra le due Nazioni, anche in considerazione degli oltre 17 milioni di americani d’origine italiana stimati su territorio USA.

(Fonte: Ministero del Turismo)