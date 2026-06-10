Turismo. L’Italia raccogli buoni risultati anche nel 2026

A maggio, il Belpaese trionfa per tasso di saturazione. A marzo, è prima in Europa per aumento delle presenze. In crescita anche il grado di soddisfazione dei turisti

Il turismo italiano continua a raccogliere buoni risultati anche nel 2026: a maggio, stando alle analisi dell’Ufficio Statistica del Ministero del Turismo, l’Italia si colloca al di sopra di Grecia, Francia e Spagna per tasso di saturazione OTA, mentre, a marzo, è al primo posto per incremento annuo di presenze e al secondo per permanenza media rispetto ai principali competitor europei.

In particolare, secondo i dati The Data Appeal Company, nel mese di maggio, il Belpaese tocca quota 55,1% (+8,2% su maggio 2025) per tasso di saturazione OTA, meglio di Grecia (50,3%), Francia (44,3%) e Spagna (42,5%).

Per il mese di marzo, i dati ISTAT indicano 8,9 milioni di arrivi (+15,5% rispetto a marzo 2025) e 26,9 milioni di presenze (+20,6%), segnando un aumento sia della componente domestica che di quella estera. In termini di aumento delle presenze, l’Italia fa meglio di Spagna (+4,8%), Germania (+2,6%), Francia (+1,6%) e Grecia (-1,7%). Per quanto concerne la permanenza media, solo la Spagna, con 3,08 notti, fa meglio del dato italiano, pari a 3,02.

Molto bene, come riportato da Assaeroporti, anche il dato aeroportuale: a marzo, il traffico aereo negli scali italiani supera i 17 milioni di passeggeri, con un incremento del 4,9% rispetto allo stesso mese del 2025.

Cresce pure il sentiment, con un indice di soddisfazione espresso online dai turisti pari a 87,5/100, in lieve aumento rispetto allo stesso mese del 2025 (+0,5).

(Fonte: Ministero del Turismo)