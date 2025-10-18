sabato, Ottobre 18, 2025
HomeSocietàSiamo comunque Esseri Umani: l'analitica opera prima di Cristina Barchetti
Società

Siamo comunque Esseri Umani: l’analitica opera prima di Cristina Barchetti

Di redazione

-

0
0

Cristina Barchetti, acuta osservatrice da sempre appassionata alle tematiche che hanno come focus il benessere dell’essere umano, da alle stampe la sua opera prima “SIAMO COMUNQUE ESSERI UMANI” con una domanda, evidenziata in quarta di copertina che provocatoriamente interroga: “Ma siamo sicuri di essere evoluti?

In queste pagine, con uno stile diretto ma riflessivo, l’autrice analizza con occhi disincantati il periodo che ha visto il nostro vivere quotidiano travolto dalla pandemia e dall’impatto che le scelte e le imposizioni autoritarie hanno avuto sulla nostra società.

L’analisi è condotta definendo tre piani; quello degli accadimenti cronologici, quello dell’introspezione dove l’Essere Umano si interroga sull’Io e sulla propria dimensione sociale e quello della collettività, dove vengono ricordate ed analizzate le reazioni interpersonali ad imposizioni mai sperimentate prima di allora.

I tre piani sono poi intrecciati e messi in correlazione sempre con la formula dell’interrogazione che l’Essere Umano si pone osservando quasi con distacco quanto intorno a sé accadeva.

Un’opera interessante, introspettiva e riflessiva che stimola il lettore al “guardarsi dentro” ma che ha il merito supplementare di mettere in ordine gli accadimenti generati dalla “governance” in una spietata sequela di date e dati.

Ne esce un volume che tocca il lettore nel profondo proiettandolo in un’epoca che sembra lontana quanto irreale, ma vissuta da tutti.

Il libro, edito in selfpublishing Youcanprint è disponibile presso Feltrinelli, Amazon e Ibs.

Articolo precedente
Mesiano: ascensore in costruzione lo Stato dell’Arte, tante polemiche per un’opera molto bella!
Articolo successivo
La manifestazione: Trento e l’inquinamento anni ’70 e ’80 con cui non vuole fare i conti
redazione
redazione

Articoli simili

Stay Connected

17,483FansMi piace
10,611FollowerSegui
spot_img

Ultimi articoli

Secolo Trentino è una testata giornalistica. Registrazione N.4/2014 presso il Tribunale di Trento. Direttore Responsabile: Martina Cecco.

Contattaci: redazione@secolo-trentino.com

Articoli popolari

categorie

Attualità1757Politica750Cultura667Società612Editoriali433Salute e ambiente305Mondo285Economia247Sport198

© Newspaper Theme | All rights reserved

Alimentato da
I cookie necessari abilitano funzionalità essenziali del sito come accessi sicuri e regolazioni delle preferenze di consenso. Non memorizzano dati personali.
Nessuno
I cookie funzionali supportano funzionalità come la condivisione di contenuti sui social media, la raccolta di feedback e l’abilitazione di strumenti di terze parti.
Nessuno
I cookie analitici tracciano le interazioni dei visitatori, fornendo dati su metriche come il numero di visitatori, il tasso di rimbalzo e le fonti di traffico.
Nessuno
I cookie pubblicitari offrono annunci personalizzati basati sulle tue visite precedenti e analizzano l'efficacia delle campagne pubblicitarie.
Nessuno
Alimentato da